Báo động với HLV Alonso

Hai trận liên tiếp chỉ trong 5 ngày, dàn sao Real Madrid không thể xuyên thủng mành lưới đối thủ.

Trận hòa 0-0 khiến Real và Alonso chịu áp lực lớn.

Đêm 9/11, Real Madrid gây thất vọng với trận hoà 0-0 trên sân Rayo Vallecano ở chuyến làm khách thuộc vòng 12 La Liga. Phong độ sa sút của Real Madrid trong các pha tấn công, đặc biệt sau hai trận đấu gần nhất, khiến HLV Xabi Alonso nhận chỉ trích dữ dội.

Một bài đăng từ El Pais chỉ ra sự thiếu liên kết của hai ngôi sao Vinicius Jr. và Kylian Mbappe, đồng thời đặt câu hỏi về việc các tài năng trẻ như Endrick và Gonzalo Garcia không được trao cơ hội khi đội bóng cần nhất. Liệu đây có phải là dấu hiệu của một vấn đề chiến thuật dưới thời huấn luyện viên Xabi Alonso?

Nhà báo thể thao Guillermo Rai cho rằng việc Vinicius Jr. và Mbappe "mất hút" trong hai trận gần đây là rất đáng lo ngại. Tuy nhiên, điều khiến ông lo lắng hơn cả là sự vắng bóng của Endrick và Gonzalo Garcia trên sân, ngay cả khi đội cần sự đột phá.

Marca cho biết áp lực hiện tại đè nặng lên ban huấn luyện và Alonso, nhất là sau khi chiến lược gia này xảy ra mâu thuẫn với Vinicius. Không ít thành viên ban lãnh đạo Real cho rằng Vinicius vẫn là tương lai của đội, và HLV Alonso cần giải quyết triệt để vấn đề với chính cầu thủ này.

Hàng công Real có ngày thi đấu dưới sức.

Alonso đã chứng minh tài năng tại Bayer Leverkusen với cú ăn ba (giải vô địch, cúp quốc gia và siêu cúp Đức) trong ba mùa giải, và giờ đây được kỳ vọng sẽ mang lại thành công tương tự tại Madrid. Tuy nhiên, áp lực đang gia tăng cho HLV này do phong độ thất thường của đội từ đầu mùa. Trận thảm bại 2-5 trước Atletico Madrid của Real khiến nhiều người không hài lòng, và hai kết quả thua Liverpool 0-1, hoà Rayo 0-0 khiến mọi thứ tệ hơn.

HLV Alonso nhận các chỉ trích về việc xoay tua đội hình quá nhiều, không tận dụng được các tài năng trẻ như Endrick hay Gonzalo Garcia, và mâu thuẫn với Vinicius. Nhiều thành viên cấp cao của Real cho rằng, việc một đội bóng sở hữu dàn tiền đạo thượng thặng nhưng không ghi bàn sau hơn 180 phút là không thể chấp nhận.