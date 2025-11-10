Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV Premier League thứ 5 sắp bị sa thải

  • Thứ hai, 10/11/2025 14:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

HLV Daniel Farke của Leeds United có thể bị sa thải ngay tuần này sau khi thất bại ở vòng 11 Premier League 2025/26.

Tối 9/11, ở vòng 11 Premier League, Leeds thảm bại 1-3 trong chuyến hành quân đến City Ground của Nottingham Forest, qua đó nối dài chuỗi trận tệ hại. Leeds chỉ thắng được 2 trong 10 trận gần nhất, thậm chí thua 4/6 trận gần nhất.

Ở vòng 10, Leeds để thua 0-3 tại sân Amex của Brighton. Vì thế, đoàn quân của Daniel Farke rơi xuống vị trí thứ 16 trên BXH, với 1 điểm nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ. Họ sẽ phải nỗ lực tăng tốc khi mà West Ham và chính Forest đều đang có dấu hiệu khởi sắc trong cuộc đua trụ hạng.

The Guardian tiết lộ ban lãnh đạo Leeds cân nhắc sa thải HLV Daniel Farke ngay tuần này. Có hai lý do dẫn đến quyết định kể trên của Leeds. Thứ nhất, chuỗi phong độ tệ hại của đội không có dấu hiệu dừng lại sau khởi đầu mùa giải khá ổn.

Thứ hai, họ lo ngại về thành tích của chiến lược gia Farke tại Premier League khi còn dẫn dắt Norwich City. Dù từng giúp Norwich City hai lần thăng hạng Premier League vào các năm 2019 và 2021, chiến lược gia người Đức đều không thể giúp đội trụ lại hạng đấu cao nhất nước Anh sau đó.

Leeds lo ngại lịch sử tái diễn với CLB ở mùa giải năm nay nếu tiếp tục gắn bó cùng Farke.

Hiện tại, đã có tới 4 HLV Premier League bị sa thải mùa này, gồm Vitor Pereira (Wolves), Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou (Nottingham Forest) và Graham Potter (West Ham). Đây là điều hiếm khi xảy ra chỉ sau 2 tháng đầu mùa.

