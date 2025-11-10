Liverpool tan rã?

Nhà vô địch Premier League mùa trước đang đi qua giai đoạn khủng hoảng tất yếu.

Khi những người hùng ra đi, những bản hợp đồng mới chưa kịp trưởng thành, còn Arne Slot đứng lạc lõng giữa công trường dang dở mang tên Liverpool.

Công trình chưa định hình

Sự thật mà ít ai muốn nói ra: Liverpool phải lùi lại rất xa trước khi có thể tiến lên. Chức vô địch mùa trước tưởng như mở ra một kỷ nguyên mới, nhưng thực tế lại là hồi chuông kết thúc.

Chỉ trong vài tháng, họ mất gần như toàn bộ hàng công. Luis Diaz và Darwin Nunez ra đi, Diogo Jota gặp bi kịch. Những mất mát ấy để lại khoảng trống mà đến giờ Arne Slot vẫn chưa thể lấp đầy.

Thay vì bổ sung, Liverpool phải tái thiết. Và sau 11 vòng đấu, đội bóng ấy trông như một công trình chưa định hình, còn HLV Arne Slot giống người cầm bản vẽ đi lạc giữa bãi bê tông. Trận thua 0-3 trước Manchester City thuộc vòng 11 Premier League tối 9/11 chỉ phơi bày sự thật: đội bóng này đã chạm đáy cả thể lực lẫn niềm tin.

Liverpool đến Etihad sau những trận đấu dốc sức trước Aston Villa và Real Madrid. Họ ra sân với thân thể mệt mỏi, tinh thần cạn kiệt. Điều đó lẽ ra không nên xảy ra ở một đội vô địch, nhưng Slot không thể làm gì khác. Salah, ngôi sao lớn nhất, giờ lại là vấn đề lớn nhất. Anh vẫn ghi bàn, nhưng mất tốc độ, mất cảm hứng, và khiến cả hệ thống nghiêng về một phía.

“Trong mười năm qua, Salah từng là cơn ác mộng của tôi”, Pep Guardiola nói sau trận. “Còn giờ, anh ấy là giấc mơ của mọi đối thủ”. Câu nói ấy lạnh lùng mà chính xác. Salah không còn tạo được khác biệt. Anh không kiểm soát bóng tốt, không pressing, không chịu hỗ trợ Conor Bradley phía sau. Cánh phải của Liverpool vì thế luôn bị khoét sâu, kéo theo cả tuyến giữa rệu rã.

Salah giờ đã già.

Slot nhìn học trò bằng ánh mắt trống rỗng. Ông biết vấn đề không chỉ là chiến thuật. Liverpool đang gãy đôi giữa hai thế hệ. Những người từng chiến đấu giành danh hiệu đã ra đi. Những người mới chưa đủ bản lĩnh để kế thừa.

Mùa hè, Liverpool chi khoảng 390 triệu bảng cho năm tân binh: Hugo Ekitike, Florian Wirtz, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong và Aleksandar Isak. Một con số ấn tượng, nhưng hiệu quả thì không. Tại Etihad, chỉ Ekitike và Wirtz được đá chính. Cả hai mờ nhạt. Kerkez mất chỗ cho Robertson, còn Frimpong và Isak chấn thương.

Liverpool không thiếu tiền, họ thiếu thời gian. Họ mất những cầu thủ hiểu triết lý cũ, mà chưa kịp đào tạo những người hiểu triết lý mới. Khi Slot bước vào phòng thay đồ đầu mùa, ông không thấy một đội vô địch. Ông thấy một nhóm cầu thủ trẻ với tiềm năng, nhưng thiếu bản lĩnh để chống lại những cơn bão Premier League.

Những khoảnh khắc nhỏ cũng phản ánh tình hình. Bàn thắng bị hủy của Van Dijk ở tỷ số 0-1, cú đánh đầu hỏng của Gakpo ở 0-2, tất cả như biểu tượng của một đội bóng không còn bén. Khi cơ hội đến, họ không đủ sắc để tận dụng. Khi bị phản công, họ không đủ vững để đứng vững.

Hình ảnh lạ lẫm của Liverpool

Cách đây một năm, Liverpool là hình mẫu của sức mạnh tập thể. Giờ đây, họ là hình ảnh phản chiếu của sự mệt mỏi. Salah nặng nề, Van Dijk già thêm, Robertson vẫn chạy nhưng không còn đột phá. Wirtz cố gắng tạo khác biệt nhưng lạc lõng giữa hệ thống chưa định hình. Ekitike bắt đầu hứng khởi, nhưng đang mờ dần như ngọn lửa thiếu dưỡng khí.

HLV Slot không trốn tránh thực tế. Ông hiểu rằng “Liverpool đang ở giữa hai giai đoạn”. Nhưng giữa lý thuyết và thực tế là cả một vực sâu. Trong thời đại mà người hâm mộ đòi hỏi kết quả tức thì, mọi quá trình tái thiết đều có thể trở thành lời buộc tội.

Liverpool sụp đổ trước Man City.

Lịch thi đấu sắp tới mang lại chút hy vọng. Ngoài chuyến làm khách Tottenham ngày 20/12, phần còn lại đến đầu tháng 1 khá dễ thở. Nếu Liverpool giữ được vị trí trong top 4 trước khi gặp Arsenal, sẽ chưa có thảm họa. Nhưng nếu không, mùa đông sẽ lạnh hơn bao giờ hết tại Anfield.

Premier League không phải Bundesliga. Ở Anh, bảo vệ danh hiệu luôn là bài toán gần như bất khả thi. Chỉ những đội thực sự toàn diện như Man City của Guardiola mới duy trì được. Liverpool không còn ở cấp độ đó.

Đội hình của Slot có tương lai: Ekitike 23 tuổi, Isak 26, Wirtz 22, cùng độ tuổi với Kerkez và Bradley. Nhưng hiện tại thì mờ mịt. Những bản hợp đồng ấy không được mua cho “ngay bây giờ”, nhưng ít nhất người ta mong chờ nhiều hơn những gì họ đang thể hiện.

Khoảng cách với Man City hiện là 4 điểm. Không quá xa, nhưng cách chơi thì khác biệt một trời. Man City vận hành như cỗ máy quen thuộc. Liverpool thì loay hoay như chiếc xe mới ráp, còn thiếu nửa động cơ.

Câu hỏi cuối cùng được đặt ra: liệu cuộc đua vô địch của Liverpool đã chấm dứt? Có lẽ chưa, nhưng gần như chắc chắn. Bởi để bảo vệ ngai vàng, họ cần một linh hồn mạnh mẽ hơn, một hướng đi rõ ràng hơn, và một Salah của ngày xưa, thứ mà Arne Slot chưa tìm lại được.

Liverpool từng ở đỉnh cao vì họ có khát vọng, sự gắn kết và niềm tin. Giờ đây, họ đang phải học lại cách xây dựng tất cả từ đầu. Trong cơn mưa ở Etihad, người ta không chỉ thấy một thất bại, mà thấy hình ảnh của một nhà vô địch đang đi qua giai đoạn tái sinh đầy đau đớn, và chưa biết bao giờ mới tìm lại ánh sáng.