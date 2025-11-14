V.League có thủ môn hay hơn Văn Lâm, Đình Triệu

Những con số thống kê không biết nói dối chỉ ra rằng, Đặng Văn Lâm và Nguyễn Đình Triệu chưa phải là hai thủ môn phong độ cao nhất V.League hiện tại, thay vào đó là hai thủ môn họ Trần.

Vị trí thủ môn của đội tuyển Việt Nam đang tạo sự tin tưởng với Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đình Triệu và phương án kế thừa là Nguyễn Văn Việt. Nhưng nếu nhìn từ các chỉ số thống kê ở V.League, có thể thấy đội tuyển hoàn toàn yên tâm với vị trí gác đền trong ít nhất 5 năm tới.

Trần Trung Kiên (giữa) đang là thủ môn số 1 của U23 Việt Nam.

Kiên nhẫn với Trung Kiên

Nhiều ý kiến cho rằng HLV Kim Sang-sik nên sớm trao cơ hội cho Trần Trung Kiên ở đội tuyển quốc gia, thay vì chỉ tập trung nhiệm vụ cùng U23 Việt Nam hướng tới SEA Games 33 tại Thái Lan. Xét trên phong độ hiện tại, Trung Kiên đang sở hữu những thông số vượt trội hơn cả ba đàn anh.

Sau 10 trận bắt chính cho HAGL, thủ môn sinh năm 2003 có 42 lần cứu thua, cao hơn Đình Triệu (40 lần/11 trận), Văn Lâm (35 lần/11 trận) và Văn Việt (14 lần/9 trận). Con số này phản ánh rõ sự ổn định và phản xạ tốt của người gác đền cao 1,91 m.

Tuy nhiên, Trung Kiên vẫn còn điểm cần cải thiện. Tỷ lệ không chiến thành công chỉ đạt 33,3%, thấp hơn hẳn các đàn anh - Đình Triệu và Văn Lâm (đều 100%), Văn Việt (50%). Đây là thông số đáng lưu ý, bởi khả năng làm chủ không gian và phán đoán bóng bổng luôn là yếu tố sống còn ở cấp độ tuyển quốc gia.

Việc đẩy một thủ môn trẻ lên vai trò quá lớn luôn là “con dao hai lưỡi”. Thành công sẽ mở ra kỷ nguyên mới, nhưng chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến quá trình phát triển bị chững lại. Bởi thế, kiên nhẫn với Trung Kiên là cách bảo vệ một tài năng trẻ đầy triển vọng.

Cái tên bất ngờ

Dù vậy, Trung Kiên chưa phải là thủ môn có phong độ cao nhất V.League mùa này. Trần Minh Toàn của Becamex TP.HCM mới là người sở hữu những thống kê gần như hoàn hảo. Anh hiện cứu thua nhiều nhất giải với 43 lần, vượt qua toàn bộ nhóm thủ môn tuyển quốc gia.

Ở các chỉ số khác, Minh Toàn cũng cho thấy sự toàn diện. Tỷ lệ chuyền dài chính xác đạt 72,8%, cao hơn rõ rệt so với người cao nhất là Văn Việt (61,5%) của nhóm đội tuyển. Khả năng không chiến thành công 85,7% giúp Toàn trở thành mẫu thủ môn hiện đại, biết chơi chân, xử lý tình huống bổng và ra vào hợp lý.

Thủ môn sinh năm 1996, cao 1,86 m, từng thuộc biên chế các đội U19 và U23 Việt Nam giai đoạn 2014-2015 thế hệ của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Năm 2023, Minh Toàn được HLV Philippe Troussier triệu tập lên đội tuyển quốc gia nhưng chưa có cơ hội ra sân.

Trong 3 mùa giải đã qua, Minh Toàn là thủ môn số 1 của Becamex TP.HCM, dần hoàn thiện bộ kỹ năng để có thể duy trì phong độ ổn định.

Trần Minh Toàn lặng lẽ hoàn thiện bản thân ở Becamex TP.HCM.

Tạm yên tâm 5 năm

Những con số thống kê không chỉ mang ý nghĩa so sánh phong độ, mà còn là tín hiệu tích cực cho đội tuyển quốc gia. Sự cạnh tranh ở vị trí thủ môn đang thực sự sôi động, và HLV Kim Sang-sik có nhiều hơn một lựa chọn đáng tin cậy.

Đặng Văn Lâm và Nguyễn Đình Triệu vẫn là những cái tên ổn định, nhưng sự nổi lên của Minh Toàn, Trung Kiên hay Văn Việt cho thấy chiều sâu lực lượng đang được mở rộng. Đó là nền tảng để đội tuyển Việt Nam hướng tới những giải đấu lớn với sự an tâm dài hạn.

Nếu Trung Kiên và Văn Việt là “của để dành” cho tương lai, thì Minh Toàn hoàn toàn có thể là “bông hoa nở muộn”, giống như cách Đình Triệu từng vươn lên từ sự kiên trì. Dù ai được trao cơ hội, khung gỗ tuyển Việt Nam ít nhất cũng đã tìm thấy lời giải cho 5 năm tới.