HLV Thạch Bảo Khanh nghỉ PVF-CAND?

  • Thứ sáu, 21/11/2025 19:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

HLV Thạch Bảo Khanh nhiều khả năng rời ghế nóng PVF-CAND khi V.League 2025/26 chưa đi được nửa chặng đường.

Nhiều khả năng HLV Thạch Bảo Khanh sẽ chia tay PVF-CAND. Ảnh: PVF-CAND.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, HLV Thạch Bảo Khanh nhiều khả năng không còn dẫn dắt PVF-CAND trong thời gian tới. Đội bóng ngành Công an bắt đầu quá trình tìm kiếm phương án thay thế và cái tên được ưu tiên hàng đầu lúc này là HLV Nguyễn Thành Công.

HLV Nguyễn Thành Công nằm trong nhóm bốn HLV được lãnh đạo PVF-CAND tiếp cận ngay từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, thời điểm đó, chiến lược gia xứ Nghệ vừa chia tay Hà Tĩnh, ông từ chối với lý do sức khỏe. Khi tình hình đội bóng trở nên khó khăn hơn, PVF-CAND một lần nữa liên hệ và lần này khả năng hai bên tìm được tiếng nói chung cao hơn.

Với HLV Thạch Bảo Khanh, sau 11 vòng đấu, PVF-CAND mới chỉ có 1 chiến thắng, cùng với đó là 5 trận hòa và 5 thất bại. Tân binh V.League rơi xuống vị trí thứ 13 với vỏn vẹn 8 điểm, chỉ hơn đội cuối bảng Đà Nẵng đúng 1 điểm. Trong bối cảnh áp lực ngày càng lớn, ban lãnh đạo buộc phải tính đến sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo.

Sự xuất hiện của HLV Nguyễn Thành Công được kỳ vọng mang lại làn gió mới, giúp PVF-CAND ổn định tinh thần, cải thiện lối chơi và thoát khỏi cuộc đua trụ hạng. Cũng theo tìm hiểu, PVF-CAND sẽ hội quân trở lại từ ngày 24/11, trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho những kế hoạch quan trọng tiếp theo. Tương lai của chiếc ghế nóng cũng là vấn đề được chờ đợi sẽ sớm được định đoạt.

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

CAHN bất bại trận thứ 9 ở V.League

Tối 10/11, CAHN tiếp tục duy trì phong độ cao khi đánh bại Hà Tĩnh với tỉ số 3-0 thuộc vòng 11 V.League 2025/26 diễn ra trên sân Hàng Đẫy.

21:16 10/11/2025

Anh Quân

