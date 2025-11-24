125 triệu bảng và bóng đen đang phủ lên Isak

Alexander Isak được kỳ vọng nâng tầm Liverpool sau chức vô địch mùa trước. Nhưng tám trận đầu tiên của thương vụ 125 triệu bảng lại phác họa một viễn cảnh đáng lo hơn rất nhiều.

Isak đang chật vật ở Liverpool.

Một bàn thắng duy nhất ở Carabao Cup, bốn trận đá chính tại Premier League đều kết thúc bằng thất bại, chạm bóng ít hơn cả một tiền vệ phòng ngự trung bình… Tất cả phơi bày một sự thật: Isak chưa hòa nhập, chưa đủ thể lực và chưa tìm thấy bất kỳ điểm kết nối nào trong hệ thống của Arne Slot.

Isak đánh mất chính mình

Liverpool có vô số vấn đề trong chuỗi sáu thất bại ở bảy trận gần nhất, nhưng việc Isak “tàng hình” trên sân đang trở thành một nút thắt lớn, vừa ảnh hưởng chiến thuật, vừa nặng nề tâm lý, không chỉ với chính anh mà với cả một dự án tái thiết vừa tốn kém vừa đầy kỳ vọng.

Isak không đến Anfield trong điều kiện lý tưởng. Anh bỏ lỡ toàn bộ giai đoạn tiền mùa giải vì mâu thuẫn với Newcastle, từ chối tập luyện để thúc đẩy vụ chuyển nhượng. Khi cập bến Liverpool, anh thiếu thể lực, thiếu nhịp thi đấu, lại phải rơi vào một đội bóng đang rối loạn. Nhưng những lý do ấy không đủ để xoa dịu bầu không khí nặng nề mà anh mang theo mỗi lần xuất hiện.

Trận thua Nottingham Forest 0-3 là minh họa rõ nhất. Isak chỉ chạm bóng 15 lần trước khi bị thay ra giữa hiệp hai. Anh di chuyển, nhưng không ai tìm được anh. Đồng đội chuyền bóng, nhưng anh không theo kịp nhịp.

Những tình huống từng trở thành thương hiệu tại Newcastle, xoay người, bật tốc để đón đường chọc khe, không xuất hiện. Hai lần Salah cố gắng đưa bóng vào khoảng trống, Isak hoặc đứng sai vị trí, hoặc không đủ sức bứt lên. Anh như một hành khách xa lạ ngồi giữa chuyến tàu đang lao xuống dốc.

Isak vẫn chưa có bàn nào tại Premier League.

Vấn đề không hoàn toàn nằm ở sự nỗ lực của Isak. Nico Milenkovic và Murillo đã chơi một trận rực sáng trong hàng thủ Nottingham. Có những pha bóng Isak bị ghì chặt, bị khóa hướng di chuyển, bị đánh bật khỏi khu vực nguy hiểm ngay trước khi anh kịp tăng tốc.

Nhưng khi nhìn tổng thể, Liverpool có quyền thất vọng. Họ không chi 125 triệu bảng cho một chân sút bị kèm chặt là mất hút. Họ chi số tiền đó cho một tiền đạo biết thoát pressing, biết liên kết và biết tạo khác biệt dù điều kiện không hoàn hảo.

Nhìn lại cách Liverpool vận hành, sự bế tắc của Isak cũng phản ánh một thực tế khác: hệ thống đang vỡ vụn. Cody Gakpo đứng sai tầng tấn công, Salah thường xuyên phải lùi xuống làm bóng thay vì băng vào vòng cấm, còn các tiền vệ thì đánh mất nhịp chuyền xuyên tuyến.

Còn quá sớm để kết luận về Isak

Ở một đội bóng đang mờ nhạt về cấu trúc, một trung phong thiếu thể lực càng bị lộ điểm yếu nhanh hơn. Đó là lý do Slot tự thú rằng ông phải tìm “sự cân bằng giữa lợi ích cá nhân Isak và lợi ích của tập thể”.

Vấn đề càng trở nên rối rắm khi Hugo Ekitike, người được xem là phương án dự phòng, lại bùng nổ ngay những tuần đầu tiên. Năm bàn thắng, nhiều pha di chuyển thông minh, sự sắc bén trong vòng cấm… Tất cả khiến người hâm mộ đặt câu hỏi: tại sao Liverpool phải mua cả Ekitike lẫn Isak, nếu hai người có hồ sơ kỹ thuật gần như giống nhau?

Câu trả lời đến từ một biến cố đau đớn: cái chết của Diogo Jota. Liverpool buộc phải có hai trung phong thay thế, và điều đó khiến kế hoạch xoay tua trở nên chật chội.

Áp lực đè nặng lên vai Isak.

Nhưng lý do khách quan không thể che lấp cảm giác Liverpool đang nỗ lực “đá cho Isak sung”, thay vì để anh tỏa sáng theo tự nhiên. Khi một tiền đạo buộc phải thi đấu để tìm lại thể lực, chứ không phải vì phong độ, mọi trận đấu đều trở thành bài kiểm tra đầy áp lực. Isak đang bị đè dưới sức nặng ấy. Một cú vô-lê lỗi trước Nottingham, tình huống anh từng xử lý hoàn hảo tại Newcastle, lại trở thành hình ảnh ám ảnh cho sự thiếu sắc bén hiện tại.

Dù thất vọng, Liverpool chưa thể vội vàng kết luận thất bại. Isak ký hợp đồng đến năm 2031, và giá trị của thương vụ không thể đánh giá sau tám trận. Lịch sử có quá nhiều tiền đạo khởi đầu chậm rồi tỏa sáng rực rỡ. Quan trọng hơn, bản thân Liverpool cũng chưa vận hành đủ tốt để khai thác Isak. Khi cấu trúc được khôi phục, khi các tuyến kết nối trở lại, việc đánh giá Isak mới thực sự công bằng.

Nhưng thời gian không đứng về phía Slot. Sáu thất bại ở bảy trận, hàng công rối loạn, sự hoài nghi lan rộng khắp Anfield… Nếu không xử lý kịp sự mất cân bằng chiến thuật, mọi kỳ vọng vào Isak sẽ biến thành áp lực nghẹt thở.

Liverpool mua Isak để nâng tầm một đội bóng vô địch. Nhưng cho đến lúc này, những gì họ nhận được lại là 125 triệu lý do để đặt câu hỏi: liệu đây có phải thương vụ đúng người, đúng thời điểm và đúng hệ thống?

Câu trả lời, ít nhất lúc này, vẫn đang nghiêng về chiều hướng đáng lo.