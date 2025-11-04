Cú sốc với Isak

Tiền đạo Alexander Isak nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt, khiến Liverpool đối mặt khủng hoảng lực lượng trước đại chiến Real Madrid tại Champions League.

Isak dính chấn thương. Ảnh: Reuters.

Theo xác nhận của HLV Arne Slot, bản hợp đồng kỷ lục trị giá 125 triệu bảng vẫn chưa thể trở lại tập luyện cùng toàn đội và chắc chắn sẽ không góp mặt trong trận gặp Real Madrid tại Champions League rạng sáng 5/11. Isak thậm chí đang chạy đua với thời gian để kịp có tên trong danh sách đăng ký cho trận đại chiến với Man City cuối tuần này.

“Cả ba cầu thủ là Isak, Jeremie Frimpong và Alisson đều không thể ra sân trước Real Madrid. Hai người sau sẽ tiếp tục vắng mặt vào Chủ nhật. Riêng Alex, chúng tôi phải chờ xem. Cậu ấy chưa tập lại cùng đội, nên khả năng thi đấu vẫn còn bỏ ngỏ", HLV Slot cho biết.

Isak đã bỏ lỡ ba trận gần nhất của Liverpool sau khi dính chấn thương háng trong trận thắng Frankfurt. Tiền đạo người Thụy Điển mới chỉ ghi được một bàn thắng tại League Cup kể từ khi chuyển đến Anfield, khiến màn ra mắt của anh tại nước Anh trở nên đầy thất vọng.

Trước đó, Isak dành cả mùa hè vừa qua để đấu tranh nhằm rời Newcastle. Sau quãng thời gian dài gây áp lực, anh cuối cùng cũng thỏa ước nguyện được khoác áo Liverpool. Nhưng chân sút sinh năm 1999 lại chưa thể bắt nhịp với lối chơi của CLB mới.

Những người vui nhất lúc này lại là CĐV Newcastle, khi bản hợp đồng thay thế Isak là Nick Woltemade lại đang thi đấu ấn tượng và đã ghi 6 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Tất cả bàn thắng trận Liverpool 1-2 MU Đêm 19/10, MU xuất sắc đả bại Liverpool 2-1 ngay tại Anfield thuộc vòng 8 Premier League 2025/26.