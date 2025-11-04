Malaysia khả năng bị xử thua Việt Nam 0-3

FIFA phơi bày một trong những bê bối nghiêm trọng nhất trong lịch sử bóng đá Malaysia.

Malaysia khả năng cao bị xử thua ở trận thắng Việt Nam.

Theo tạp chí The Wall Pass Journal của Mỹ, tuyển quốc gia Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch bằng giấy tờ bị cho là giả mạo trong 3 trận chính thức. Hệ quả là 3 chiến thắng của "Hổ Malay" nhiều khả năng sẽ bị xử thua 0-3.

Theo kết luận của FIFA, các trận bị nghi là có sự gian lận gồm hai trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal và Việt Nam, cùng một trận giao hữu bới Palestine. Trong 3 trận đó, Joao Figueiredo (Brazil), Rodrigo Holgado (Argentina) và Hector Hevel (Hà Lan) ghi bàn quyết định, dẫn đến chiến thắng cho Malaysia.

Ủy ban kháng cáo của FIFA bác bỏ đơn khiếu nại của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), giữ nguyên phán quyết. Việc bác kháng cáo đồng nghĩa khả năng cao các trận có cầu thủ bị vi phạm của Malaysia bị xử thua 0-3, theo tiền lệ khi một đội sử dụng cầu thủ không đủ tư cách.

Malaysia không chỉ mất điểm, còn mất cơ hội, mất vị thế trên bảng xếp hạng vòng loại, và làm đảo lộn cục diện tranh vé dự Asian Cup 2027. Những đối thủ được hưởng lợi trực tiếp sẽ nhận 3 điểm và hiệu số +3, trong khi Malaysia sẽ bị trừ toàn bộ điểm có được từ 3 trận kéo theo hệ lụy nghiêm trọng cho cả nền bóng đá.

Về phía FAM, việc bị xử thua sẽ châm ngòi cho làn sóng chỉ trích trong nước và quốc tế, trong khi các câu hỏi về quy trình xác minh hồ sơ, trách nhiệm quản lý và đạo đức nghề nghiệp của Liên đoàn càng bị soi kỹ.