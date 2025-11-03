Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Báo nước ngoài: 'FIFA mạnh tay với Malaysia'

  • Thứ hai, 3/11/2025 22:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Truyền thông quốc tế xôn xao trước quyết định giữ nguyên án phạt của FIFA với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

FIFA giữ nguyên án phạt với FAM.

ESPN nhấn mạnh: "FIFA mạnh tay với Malaysia trong việc xử lý hành vi “làm giả và sai lệch giấy tờ, được cho là vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA.

Trong khi đó, Guardian nhận định đây là “một trong những scandal lớn nhất tại Đông Nam Á trong năm nay”. Tờ báo Anh cho rằng vụ việc không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá Malaysia mà còn đặt ra vấn đề nghiêm trọng về tính trung thực và minh bạch trong thể thao khu vực.

Nhiều bài báo quốc tế còn đào sâu vào những hậu quả mà Malaysia phải gánh chịu, từ khả năng bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027, đến niềm tin của quốc gia này bị sụt giảm nghiêm trọng trên thế giới.

Trong khi đó, các tờ báo lớn như The StarNST đều mô tả đây là “cú tát trời giáng” với FAM, khi nguy cơ bị trừ điểm hoặc bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027 đang treo lơ lửng.

Theo phán quyết được giữ nguyên của FIFA, FAM bị phạt hơn 432.000 USD, trong khi bảy cầu thủ gồm Gabriel Arrocha, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Iraurgui và Héctor Hevel đều bị phạt hơn 2.400 USD mỗi người, đồng thời cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

Bầu không khí nặng nề đang bao trùm bóng đá Malaysia. FAM hiện đang chuẩn bị gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nhằm níu kéo hy vọng cuối cùng.

Highlights Malaysia 0-0 Singapore Tối 20/12, Malaysia bị Singapore cầm hòa 0-0 trên sân nhà, qua đó chính thức bị loại khỏi ASEAN Cup 2024.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Duy Luân

malaysia FIFA malaysia fifa afc

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

