Truyền thông Malaysia dậy sóng khi FIFA bác đơn kháng cáo

Phán quyết từ FIFA giữ nguyên toàn bộ án phạt khiến bóng đá Malaysia choáng váng, còn truyền thông nước này đồng loạt khẳng định đây là "đòn giáng mạnh" vào FAM.

FAM bị FIFA bác đơn kháng cáo.

Các tờ báo lớn như Free Malaysia Today, The Star và New Straits Times đều mô tả đây là "cú tát trời giáng" với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), khi nguy cơ bị trừ điểm, thậm chí bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027 đang treo lơ lửng.

Free Malaysia Today chạy tít: "FIFA tolak rayuan, tamparan buat FAM" (tạm dịch: FIFA bác kháng cáo, đòn giáng cho FAM - PV), cho biết án phạt với Liên đoàn và 7 cầu thủ nhập tịch được giữ nguyên.

FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, còn 7 cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel bị treo giò 12 tháng và nộp phạt 2.000 franc.

The Star gọi đây là "phán quyết lạnh lùng" từ Ủy ban kháng cáo FIFA, cho biết mọi bằng chứng FAM nộp lên đều không đủ sức thuyết phục. Trong khi đó, New Straits Times dẫn lời các quan chức FAM thừa nhận "sững sờ và sốc" trước kết quả, đồng thời tuyên bố sẽ kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) như biện pháp cuối cùng.

Quyền Chủ tịch FAM, ông Yusoff Mahadi, nói trong buổi họp báo: "Đây là cú sốc lớn. Lần đầu tiên chúng tôi đối mặt một vụ việc nghiêm trọng đến vậy. FAM sẽ không bỏ cuộc và tiếp tục bảo vệ danh dự bóng đá Malaysia".

Truyền thông Malaysia mô tả bầu không khí nặng nề đang bao trùm bóng đá nước này, khi án phạt không chỉ làm tổn hại uy tín FAM mà còn đe dọa trực tiếp chiến dịch vòng loại châu lục. Giờ đây, tất cả chờ xem liệu đơn kháng cáo lên CAS có thể xoay chuyển được tình thế hay không.