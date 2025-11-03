Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
AFC im lặng sau khi Malaysia bị FIFA trừng phạt

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vẫn chưa có động thái cụ thể sau khi FIFA giữ nguyên án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Tối 3/11, Ủy ban Kháng cáo của FIFA bác toàn bộ đơn kháng cáo của FAM và bảy cầu thủ nhập tịch liên quan đến vụ giả mạo giấy tờ, gây chấn động bóng đá khu vực. Bên cạnh thông báo chính thức của FIFA, người hâm mộ đổ dồn sự chú ý về phía AFC.

Tuy nhiên, tính đến gần 22h ngày 3/11, Liên đoàn Bóng đá châu Á vẫn giữ im lặng. Ở bài đăng mới nhất, AFC chỉ tập trung vào trận đấu giữa Nasaf và Al Wahda tại AFC Champions League.

Trước đó, AFC khẳng định sẽ tuân thủ đúng quy trình ngay sau khi Malaysia hoàn tất việc kháng cáo lên FIFA. Thông báo của AFC có đoạn viết: “Dù đó là phán quyết của FIFA hay của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), chúng tôi đều coi đó là phán quyết cuối cùng. Mọi thứ phụ thuộc vào FAM".

Theo quy trình, sau khi FIFA công bố phán quyết cuối cùng, hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển cho AFC xem xét, và Liên đoàn Bóng đá châu Á sẽ hành động tương ứng theo quyết định của FIFA.

Trong trường hợp FAM tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), cơ quan cao nhất trong hệ thống xử lý tranh chấp thể thao, AFC có thể chỉ hành động sau khi có phán quyết cuối cùng từ CAS, quá trình này thường kéo dài thêm 3 đến 6 tháng.

Duy Luân

Malaysia FIFA

