Vua phá lưới lạ mặt vượt Haaland và Mbappe

Không phải Haaland, cũng chẳng phải Mbappe. Người đang dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu là một cái tên xa lạ với nhiều người - Darko Lemajic, tiền đạo 32 tuổi của CLB RFS (Latvia).

Darko Lemajic đã ghi 28 bàn mùa này.

Trong khi cả thế giới vẫn dõi theo từng bàn thắng của hai siêu sao lớn nhất thời đại, Lemajic âm thầm ghi tới 28 bàn chỉ sau nửa mùa giải, đứng đầu bảng xếp hạng Chiếc giày vàng. Anh không thi đấu ở Premier League hay La Liga, mà ở giải vô địch Latvia, nơi mỗi bàn chỉ được tính 1 điểm, thay vì 2 điểm như các giải hàng đầu châu Âu. Nhưng với 28 pha lập công, Lemajic vẫn bỏ xa Erling Haaland và Kylian Mbappe, những người mới có 13 bàn (26 điểm).

Ở tuổi 32, Lemajic không phải hiện tượng trẻ trung hay phát hiện mới. Anh là mẫu trung phong cổ điển, cao 1,98 mét, mạnh mẽ, chọn vị trí thông minh và dứt điểm lạnh lùng. Sự nghiệp của Lemajic khá lặng lẽ, từng trôi qua ở các đội bóng nhỏ như Indija, Napredak Krusevac, Riga, RFS hay Gent. Thế nhưng năm nay, chân sút Serbia bất ngờ nổ súng đều đặn, biến mình thành “vua phá lưới không ai ngờ tới” của châu Âu.

Trong khi đó, Haaland vừa ghi cú đúp vào lưới Bournemouth, được bầu là “Cầu thủ hay nhất trận” và đùa rằng “nhiều người chơi Fantasy chắc không vui khi tôi bị thay sớm”. Anh đã có 17 bàn cho Man City trên mọi đấu trường và 9 bàn cho đội tuyển Na Uy, nhưng trong cuộc đua tính riêng tại giải VĐQG, anh tạm đứng sau Lemajic.

Theo cách tính của UEFA, bàn thắng ở 5 giải mạnh nhất (Anh, Tây Ban Nha, Đức, Italy, Pháp) nhân hệ số 2; các giải từ hạng 6 đến 21 nhân 1,5; còn lại nhân 1. Với luật đó, Lemajic vẫn giữ ngôi đầu dù chơi ở giải hạng ba châu Âu.

Từ những khán đài nhỏ ở Riga, Darko Lemajic đang viết nên câu chuyện cổ tích riêng. Khi cả thế giới mải ca ngợi Haaland và Mbappe, anh lặng lẽ chứng minh: đôi khi, vua phá lưới thực sự không cần ánh đèn sân khấu.