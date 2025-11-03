Rice đắt xắt ra miếng

Không cần ghi hàng chục bàn như Haaland hay Kane, Declan Rice vẫn đang là cầu thủ quan trọng nhất của bóng đá Anh lúc này.

Declan Rice đang là cầu thủ rất quan trọng của Arsenal.

Rice là trung tâm trong cỗ máy Arsenal đang dẫn đầu Premier League, và là người không thể thay thế trong kế hoạch của Gareth Southgate.

Từ “người gánh nước” đến thủ lĩnh toàn diện

Có thời, Rice chỉ được nhìn nhận như một “máy quét” nơi trung tuyến, người thu hồi bóng, phá lối chơi, và lặng lẽ dọn dẹp để người khác tỏa sáng. Giờ thì khác. Trong đội hình của Mikel Arteta, Rice không chỉ là tấm khiên mà còn là mũi giáo. Anh điều tiết nhịp độ, phát động tấn công và trực tiếp ghi bàn.

Ở trận gặp Burnley, Rice mở tỷ số bằng pha đá phạt góc chuẩn xác để Gabriel ghi bàn, rồi tự mình đánh đầu ấn định chiến thắng. Hai bàn thắng, hai dấu ấn rõ ràng – một từ ý tưởng, một từ hành động. Sự thay đổi này không chỉ nâng tầm Arsenal mà còn mở ra một chương mới trong sự nghiệp của Rice.

Khi còn ở West Ham, Rice hiếm khi được phép dâng cao. Vai trò của anh bị bó hẹp trong phòng ngự. Nhưng Arteta nhìn thấy nhiều hơn ở tiền vệ người Anh. Ông khuyến khích anh tiến lên, tham gia pressing, tung ra những cú sút từ xa và cả những pha xâm nhập vòng cấm. Kết quả là một Declan Rice toàn diện, mạnh mẽ, sáng tạo và cực kỳ ổn định.

Trận đấu với Burnley hôm 2/11 là minh chứng hoàn hảo. Rice dẫn đầu toàn đội ở gần như mọi chỉ số: 94 lần chạm bóng, 7 đường chuyền vào vòng cấm, 6 quả tạt, 5 cú tắc bóng, 3 pha cắt bóng, 9 lần tranh chấp thắng và 275 mét di chuyển có bóng. Một màn trình diễn “từ đầu đến cuối sân”.

Rice là chuyên gia cố định.

Arsenal của Rice không còn phụ thuộc vào những khoảnh khắc xuất thần của Saka hay Odegaard. Họ chiến thắng bằng sự kiểm soát và kỷ luật, hai yếu tố Rice mang lại. Chính anh là điểm tựa để hàng công chơi tự do và hàng thủ trở nên chắc chắn hơn bao giờ hết.

Nhờ Rice, Arsenal đang tiến gần kỷ lục phòng ngự tồn tại suốt hơn một thế kỷ, kể từ năm 1903. Và cũng nhờ anh, mọi nghi ngờ về thương vụ 105 triệu bảng tan biến. Số tiền đó giờ trông như món hời, bởi Rice không chỉ đáng giá trên sân cỏ mà còn là tấm gương trong phòng thay đồ, mẫu cầu thủ hiện đại, kỷ luật và biết lãnh đạo bằng hành động.

Một điểm đáng chú ý khác: Rice đang trở thành chuyên gia bóng chết hay nhất Premier League. Kể từ tháng 1/2024, không ai có nhiều kiến tạo từ tình huống cố định hơn anh. Câu chuyện bắt đầu từ một chuyến tập huấn ở Dubai, khi Arsenal thiếu người đá phạt do chấn thương. Rice thử đảm nhiệm và gây ấn tượng với độ chính xác gần như tuyệt đối. Arteta lập tức yêu cầu anh tập thêm cùng chuyên gia Nicolas Jover. Phần còn lại là lịch sử.

Giờ đây, cứ mỗi khi Arsenal được hưởng phạt góc, khán giả ở Emirates lại hò reo như thể họ vừa có quả penalty. Bóng của Rice có độ xoáy hiểm hóc, hướng đến đúng điểm rơi nơi Gabriel hoặc Saliba sẵn sàng bật cao. Từ một “máy quét”, anh hóa thành “bộ nạp đạn” cho cả hệ thống tấn công.

Không chỉ ở cấp CLB, Rice còn đang mở rộng tầm ảnh hưởng sang đội tuyển Anh. Ba trận gần nhất, anh kiến tạo ba bàn cho “Tam sư”, một con số hiếm thấy ở một tiền vệ phòng ngự. Khi Harry Kane là người dứt điểm, Declan Rice chính là người khởi nguồn.

Giá trị không thể đo đếm

Hồi Rice rời West Ham, nhiều người nghi ngờ. Cựu hậu vệ MU, Gary Neville định giá anh chỉ 60 triệu bảng. Một số chuyên gia cho rằng Manchester City chỉ “tham gia đấu giá cho vui” để giúp Arsenal hoàn tất thương vụ. Nhưng chỉ sau hơn một năm, Rice khiến tất cả phải im lặng. Anh chứng minh mình không chỉ xứng đáng với mức phí 105 triệu, mà thậm chí còn đáng giá hơn thế.

Nếu Kevin De Bruyne từng là bộ não của Man City, thì Rice chính là nhịp tim của Arsenal.

Nếu Kevin De Bruyne từng là bộ não của Man City, thì Rice chính là nhịp tim của Arsenal. Anh mang đến thứ mà đội bóng London thiếu suốt nhiều năm, sự cân bằng. Có Rice, Arsenal không dễ sụp đổ khi bị ép sân, không hoảng loạn khi bị phản công, và đủ bản lĩnh để giữ vững thế trận trong những phút cuối.

Guardiola từng gọi Tottenham là “đội của Harry Kane”, và giờ là “đội của Haaland”. Còn Arsenal thì không. Đây không phải “đội của Rice”, nhưng là đội được vận hành bởi Rice. Anh không cần phải là người ghi bàn nhiều nhất, chỉ cần là người giúp cả tập thể vận hành tốt nhất.

Ở thời điểm hiện tại, không cầu thủ Anh nào ảnh hưởng sâu rộng như Declan Rice. Anh là thủ lĩnh của Arsenal, đội bóng đang dẫn đầu Premier League, và cũng là mảnh ghép không thể thiếu của đội tuyển quốc gia.

Khi Rodri chấn thương, Manchester City khốn đốn. Khi Rice chấn thương, Arsenal có thể rơi tự do, và tuyển Anh mất đi trục xương sống. Sự bền bỉ, thông minh và tinh thần chiến đấu của anh khiến mọi đồng đội tự tin hơn.

Nếu mùa giải này kết thúc với Arsenal nâng cao danh hiệu, Haaland có thể được ca ngợi vì số bàn thắng, nhưng danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc năm” chỉ có một cái tên xứng đáng: Declan Rice.