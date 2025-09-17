Rice dẫn dắt Arsenal, để lại khoảng trống ám ảnh MU

Declan Rice rực sáng ở Bilbao giúp Arsenal khởi đầu hoàn hảo tại League Phase Champions League, còn Manchester United chỉ biết tiếc nuối vì bỏ lỡ anh vào mùa hè 2023.

Declan Rice là nỗi tiếc nuối của MU.

Chiến thắng 2-0 của Arsenal trước Athletic Club rạng sáng 17/9 là minh chứng rõ ràng cho bản lĩnh của một tập thể đang khát khao vươn tới đỉnh cao châu Âu. Martinelli và Trossard có thể ghi bàn, nhưng cái tên khiến tất cả phải nhắc đến sau trận không ai khác ngoài Declan Rice. Và trong khi những lời khen ngợi dồn dập dành cho số 41 của Arsenal, ở Manchester, có lẽ không ít CĐV “Quỷ đỏ” chỉ biết thở dài: “Giá như…”.

Màn trình diễn toàn diện tại San Mames

Bilbao không phải nơi dễ dàng để giành chiến thắng. Athletic Club, với lối chơi rực lửa và tinh thần Basque cuồng nhiệt, luôn khiến bất kỳ đội bóng nào phải khổ sở. Arsenal cũng không ngoại lệ: họ bế tắc trong hiệp một, chật vật thoát pressing và hiếm khi đe dọa khung thành Unai Simon.

Nhưng giữa cơn áp lực ấy, Rice đứng sừng sững như một thủ lĩnh thực thụ. Anh có mặt ở mọi điểm nóng, thu hồi bóng, cắt đường chuyền, rồi lập tức phát động phản công.

68 lần chạm bóng, 47/58 đường chuyền chính xác, 10 lần đưa bóng vào 1/3 cuối sân, 6 pha phóng bóng dài chuẩn xác và 3 key pass - tất cả nói lên một điều: Rice chính là nhạc trưởng thầm lặng giữ Arsenal đứng vững trước bão tố.

Không chỉ phòng ngự xuất sắc với 5 lần thu hồi bóng và 2 lần chặn đứng nguy hiểm, Rice còn là người giúp đội bóng thoát pressing và tạo đột biến ở tuyến giữa. Anh vừa là lá chắn, vừa là cầu nối, vừa là động cơ cho những bước chạy dồn ép Athletic trong hiệp hai.

Khi chứng kiến Rice thi đấu như vậy, Manchester United có quyền chua chát. Bởi hè 2023, “Quỷ đỏ” từng có cơ hội đưa anh về Old Trafford. Nhưng thay vì dốc sức cạnh tranh với Arsenal và West Ham, họ loay hoay trong những thương vụ khác, từ Mason Mount đến Sofyan Amrabat.

Rice chơi hay trong ngày Arsenal đánh bại Athletic Bilbao.

Giờ đây, nhìn lại, khoảng trống nơi tuyến giữa Old Trafford thật rõ ràng. Casemiro sa sút, Mount thường xuyên dính chấn thương, những bản hợp đồng mới như Matheus Cunha hay Benjamin Sesko cũng không thể khỏa lấp vấn đề tổ chức.

MU mơ về một “ông chủ tuyến giữa” có khả năng càn quét, chuyền bóng chính xác và dẫn dắt lối chơi - nhưng tất cả chỉ tồn tại trên… màn hình truyền hình mỗi khi họ thấy Declan Rice tỏa sáng trong màu áo Arsenal.

Rice - sự khác biệt giữa ổn định và hỗn loạn

Manchester United hiện lên dưới thời Ruben Amorim như một đội bóng thiếu kiểm soát. Trận thua 0-3 trước Man City hay hàng loạt kết quả tệ hại cho thấy họ luôn lép vế ở khu vực trung tuyến. Những khoảng trống giữa hàng thủ và hàng tiền vệ thường xuyên bị khai thác, và “Quỷ đỏ” chẳng có cầu thủ nào đủ bản lĩnh để đứng ra dập lửa.

Ngược lại, Arsenal ở Bilbao cho thấy một ví dụ ngược hẳn. Họ không cần cầm bóng áp đảo, cũng không tạo ra quá nhiều cơ hội, nhưng với Rice, CLB có sự an toàn, sự cân bằng và niềm tin. Anh chính là nhân tố cho phép Arteta tung Martinelli và Trossard vào sân để kết liễu trận đấu, bởi phía sau đã có “cái neo” giữ thăng bằng.

Nếu Manchester United sở hữu một cầu thủ như Rice, họ đã không dễ dàng bị cuốn phăng ở Etihad hay chật vật trước những đối thủ chiếu dưới. Sự khác biệt giữa Arsenal và Manchester United vào lúc này đôi khi chỉ gói gọn trong một cái tên: Declan Rice.

100 triệu bảng mà Arsenal bỏ ra cho Rice từng bị coi là phi lý. Nhưng chỉ sau hơn một năm, tất cả đều phải công nhận đó là khoản đầu tư khôn ngoan. Không chỉ vì những con số thống kê, mà vì tầm ảnh hưởng vô hình - cách anh tạo ra sự an tâm, cách anh khiến đồng đội tin tưởng và đối thủ phải dè chừng.

Rice là sự khác biệt lớn giữa Arsenal và MU.

Manchester United, trong khi đó, chi hàng trăm triệu bảng cho những cái tên không mang lại hiệu quả tương xứng. Khi so sánh Rice với những khoản đầu tư thất bại của “Quỷ đỏ”, nỗi tiếc nuối càng lớn hơn. Bởi rõ ràng, MU không thiếu tiền, chỉ thiếu tầm nhìn và sự quyết đoán vào đúng thời điểm.

Trận thắng ở Bilbao có thể chỉ là một bước nhỏ trong hành trình dài của Arsenal. Nhưng với Manchester United, đó là một tấm gương phản chiếu đầy chua chát: họ đang trả giá vì bỏ lỡ Rice. Trong khi Arsenal ngày càng hoàn thiện để mơ về Champions League, “Quỷ đỏ” vẫn loay hoay tìm lại chính mình.

Sự nghiệp của Rice vẫn còn dài, nhưng những gì anh thể hiện đã khẳng định: đây là mẫu tiền vệ mà mọi đội bóng lớn đều khao khát. Và với Manchester United, mỗi màn trình diễn thăng hoa của anh lại khắc thêm một nỗi đau mang tên “giá như”.