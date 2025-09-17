Pha chạm bóng hỏng của Gyokeres khiến Henry nổi nóng

Huyền thoại Thierry Henry có những đánh giá chi tiết về màn trình diễn của Viktor Gyokeres ở trận thắng 2-0 của Arsenal trước Bilbao tại Champions League rạng sáng 17/9.

Trận gặp Bilbao là lần đầu tiên Gyokeres được HLV Mikel Arteta trao cơ hội ra sân ở đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, tiền đạo người Thụy Điển không thể hiện tốt và phải nhường chỗ cho Leandro Trossard ở phút 65.

Khoảnh khắc được bàn tán nhiều nhất là tình huống Gyokeres nhận bóng từ giữa sân và có cơ hội đối mặt thủ môn, nhưng sau hai pha chạm bóng, tiền đạo của Arsenal bị các hậu vệ Bilbao bắt kịp và lỡ một pha tấn công nguy hiểm.

Gyokeres nhận bóng trống trải nhưng không thể dứt điểm.

Huyền thoại Thierry Henry của Arsenal tỏ ra không hài lòng với cách xử lý của Gyokeres. Ông phân tích: “Bóng phải được cắt ngang mặt các hậu vệ. Không có lý do gì để họ bắt kịp nếu Gyokeres kiểm soát bóng tốt. Đây là khoảnh khắc phải ghi bàn, nhưng cú chạm đầu tiên phá hỏng tất cả. Cậu ấy thậm chí không quan sát, chỉ hy vọng tình huống sẽ ổn. Ở cấp độ này, cầu thủ không thể cầu may".

Gyokeres bị đối thủ bắt kịp.

Khi đồng nghiệp Micah Richards đặt câu hỏi liệu đây là vấn đề kỹ thuật hay tâm lý, Henry trả lời: “Cả hai. Cậu ấy ghi bàn ở Bồ Đào Nha. Nhưng tại Champions League, đặc biệt trên sân khách, tình huống này phải thành bàn. Đó là sự khác biệt giữa việc dẫn 1-0 hay tiếp tục bế tắc 0-0".

Những phân tích của Henry nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Một CĐV viết: “Đây chính là ranh giới quyết định ở đẳng cấp cao nhất. Các tiền đạo hàng đầu như Harry Kane, Kylian Mbappe hay Erling Haaland sẽ xử lý tốt ngay từ cú chạm đầu tiên. Gyokeres chưa từng phải đối diện điều đó khi còn thi đấu ở Bồ Đào Nha".

Một fan khác nhận xét: “Tuyệt vời khi nghe các huyền thoại phân tích chi tiết về vị trí thi đấu của họ. Henry luôn chỉ ra những điều nhỏ nhất mà chỉ số ít cầu thủ để ý".

Ở trận gặp Bilbao, Gyokeres còn bị chảy máu vùng đầu sau cú va chạm mạnh với đồng đội Gabriel Magalhaes. Tân binh đến từ Sporting có ngày ra mắt không như ý tại Champions League.

