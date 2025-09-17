Arteta biến ghế dự bị thành vũ khí mới của Arsenal

Bị xáo trộn lực lượng vì chấn thương, Arsenal vẫn mở màn Champions League bằng chiến thắng 2-0 trước Athletic Club, nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của hai “quân bài tẩy” Gabriel Martinelli và Leandro Trossard.

Trossard ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của Arsenal trước Athletic Bilbao.

Trên sân San Mames rạng sáng 17/9, trong suốt 70 phút đầu tiên, “Pháo thủ” loay hoay trước lối chơi chặt chẽ của Athletic Club. Nhưng rồi, hai quân bài dự bị - Martinelli và Leandro Trossard - đã bước ra sân khấu để định đoạt trận đấu, mở màn hành trình Champions League mùa 2025/26 bằng chiến thắng 2-0 đầy tính biểu tượng.

Khi “kép phụ” trở thành nhân vật chính

Khoảnh khắc Martinelli bứt tốc, dứt điểm lạnh lùng chỉ 36 giây sau khi vào sân thay Eberechi Eze, không đơn thuần là một bàn thắng. Nó còn là lời khẳng định: Arsenal giờ không còn phụ thuộc vào 11 cái tên xuất phát. Sáu phút trước đó, Trossard cũng chỉ mới được tung vào thay Viktor Gyökeres. Và rồi chính bộ đôi này tạo nên “song tấu” để hạ gục Ernesto Valverde cùng đội bóng xứ Basque.

15 phút sau bàn mở tỷ số, Martinelli lại sắm vai kiến tạo, trả lễ cho Trossard để cầu thủ người Bỉ nhân đôi cách biệt. Hai bàn thắng, hai dấu ấn rõ rệt từ những cầu thủ dự bị - một kịch bản mà chỉ vài tháng trước, ít ai nghĩ Arsenal có thể làm được.

Một ngày trước trận, Mikel Arteta từng nhấn mạnh rằng ông “học được từ nỗi đau mùa trước” khi dừng bước ở bán kết trước PSG. Thất bại ấy cho thấy Arsenal thiếu chiều sâu, thiếu những nhân tố xoay chuyển cục diện từ ghế dự bị.

Chính vì vậy, kỳ chuyển nhượng mùa hè với 300 triệu bảng mang đến Gyökeres, Eze, Madueke, Zubimendi, Mosquera, Hincapié và Nørgaard - những cái tên đủ sức cạnh tranh vị trí chính thức.

Martinelli toả sáng ngay sau khi vào sân trước Athletic Bilbao.

Arteta nói sau trận: “Đôi khi, những người kết thúc trận đấu còn quan trọng hơn cả những người bắt đầu. Hôm nay, họ đã chứng minh điều đó”.

Ông không giấu nổi sự hài lòng khi nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của Martinelli và Trossard trước khi vào sân. Sự tự tin, tinh thần sẵn sàng và sự kết nối giữa họ là minh chứng cho sự biến chuyển tích cực trong nội bộ đội bóng.

Nhìn lại bán kết mùa 2024/25 tại Parc des Princes, băng ghế Arsenal hôm ấy có Kieran Tierney, Zinchenko, Jorginho, Sterling - những cái tên đã không còn gắn bó với CLB - cùng vài cầu thủ trẻ non kinh nghiệm như Setford, Butler-Oyedeji, Henry-Francis. Khi đó, ngoài Trossard, Ben White và Calafiori, Arteta gần như không có lựa chọn nào đủ sức xoay chuyển thế trận trước PSG.

So sánh với hiện tại, sự khác biệt quá rõ. Ở Bilbao, Arteta còn để William Saliba, Ethan Nwaneri, Myles Lewis-Skelly, Kepa và cả “thần đồng” 15 tuổi Max Dowman ngồi dự bị mà chưa cần dùng đến. Nói cách khác, Arsenal hiện sở hữu lực lượng đủ chiều sâu để xoay vòng, đủ sức duy trì áp lực ở mọi mặt trận.

Chiều sâu - yếu tố định đoạt Champions League

Trong lịch sử, không ít đội bóng lên ngôi nhờ những “siêu dự bị”. MU từng có Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer năm 1999, Liverpool có Divock Origi năm 2019, còn Real Madrid nhiều lần được cứu bởi Rodrygo Goes, Marco Asensio hay Joselu. Champions League là đấu trường khắc nghiệt, nơi một khoảnh khắc từ ghế dự bị có thể thay đổi cả mùa giải.

Mikel Arteta đang thay đổi cách nhìn về ghế dự bị.

Arsenal giờ cũng đã có những quân bài như vậy. Martinelli và Trossard chỉ là hai ví dụ. Với Gyökeres, Madueke hay Eze, Arteta sở hữu nhiều phương án đủ khả năng bùng nổ. Điều quan trọng là ông đã thay đổi cách nhìn: băng ghế không còn là nơi dành cho “vai phụ” mà là kho vũ khí chiến lược, có thể tung ra đúng lúc để kết liễu đối thủ.

Dẫu vậy, chưa thể nói Arsenal đã hoàn hảo. Sự vắng mặt của Martin Ødegaard vì chấn thương vai phơi bày thực tế rằng “Pháo thủ” vẫn thiếu phương án thay thế xứng đáng cho vai trò nhạc trưởng.

Trong các trận đấu lớn, sự sáng tạo của Ødegaard là không thể thiếu. Bên cạnh đó, những trụ cột như Saka hay Havertz - từng là người ghi bàn quyết định trong chung kết Champions League 2021 - vẫn phải giữ được phong độ ổn định để đảm bảo cho hành trình dài hơi.

Chiến thắng trước Athletic Club không phải cột mốc quá lớn để đánh giá tham vọng vô địch, nhưng cách Arsenal đạt được nó mang giá trị đặc biệt. Các đối thủ giờ hiểu rằng kể cả khi ngăn chặn được đội hình chính, họ vẫn phải dè chừng với “kho dự trữ” đầy uy lực trên băng ghế. Và về mặt tâm lý, điều đó mang lại lợi thế không nhỏ cho thầy trò Arteta.

Champions League 2025/26 mới chỉ bắt đầu, chặng đường còn dài và đầy thử thách. Nhưng riêng trận đấu ở Bilbao cho thấy Arsenal trưởng thành, khác biệt so với một năm trước. Đó không còn là tập thể chỉ biết trông chờ vào vài ngôi sao, mà là một đội bóng có thể thay đổi vận mệnh trận đấu nhờ những “quân bài tẩy” từ ghế dự bị.