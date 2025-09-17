Arsenal đi vào lịch sử Champions League

Rạng sáng 17/9, Arsenal đánh bại Bilbao 2-0, qua đó tạo cột mốc chưa từng có ở cúp châu Âu.

Arsenal tạo cột mốc lịch sử.

Tính cả màn so tài với Bilbao, Arsenal trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Champions League thắng 6 trận liên tiếp trước các CLB Tây Ban Nha. Trước đó, "Pháo thủ" đã có 2 lần thắng Real Madrid, 2 lần thắng Sevilla và 1 lần đánh bại Girona.

Trên sân San Mames, Arsenal gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của Bilbao. Thế trận bế tắc chỉ được khai thông khi HLV Mikel Arteta thực hiện những sự điều chỉnh trên hàng công. Bộ đôi Gabriel Martinelli, Leandro Trossard tỏa sáng sau khi vào sân để giúp đại diện Premier League giành trọn 3 điểm.

Chưa đầy 1 phút sau khi vào sân thay Erebechi Eze, Martinelli đã thoát xuống sau đường chuyền của Trossard, trước khi đặt lòng kỹ thuật, hạ gục thủ môn Unai Simon. Theo Opta, đây là bàn thắng nhanh nhất được ghi bởi một cầu thủ dự bị của Arsenal trong lịch sử dự Champions League (36 giây).

Đến phút 87, Martinelli đáp lễ cho đàn anh người Bỉ bằng đường chuyền từ đáy biên. Trossard tận dụng cơ hội để dứt điểm cận thành, ấn định thắng lợi 2-0 cho đại diện Ngoại hạng Anh.

Kể từ khi ra mắt Arsenal vào tháng 1/2023, Trossard đã tham gia vào nhiều bàn thắng hơn bất kỳ cầu thủ dự bị nào tại Premier League. Anh đã ghi 10 bàn và có 4 pha kiến tạo.

Ở lượt tiếp theo diễn ra vào ngày 1/10, Arsenal trở về sân nhà để tiếp đón Olympiacos Piraeus, trong khi Bilbao chạm trán Dortmund.