Tình thế đảo ngược với tân binh Chelsea

Chelsea bổ sung tiền vệ Facundo Buonanotte vào danh sách thi đấu Champions League mùa 2025/26, thay thế cho Dario Essugo – người vừa trải qua ca phẫu thuật chấn thương đùi.

Buonanotte được Chelsea mượn về từ Brighton & Hove Albion vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Quyết định này được đưa ra theo quy định mới của UEFA, cho phép thay thế cầu thủ ngoại trừ vị trí thủ môn nếu chấn thương dài hạn (ít nhất 60 ngày). Buonanotte, 20 tuổi, ban đầu bị loại khỏi danh sách 23 người được công bố đầu tháng 9, nhưng giờ đây sẽ có cơ hội ra sân ngay trong trận mở màn gặp Bayern Munich vào ngày 18/9.

Chuyện của Buonanotte ban đầu là một vở bi hài kịch. Tiền vệ tấn công người Argentina được mượn từ Brighton trong mùa giải năm nay. Khi đặt bút ký hợp đồng, Buonanotte từng hào hứng nói: “Đây là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của tôi. Tôi sẽ có cơ hội lần đầu tiên được chơi tại Champions League, một thử thách tuyệt vời”.

Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra khi chỉ vài ngày sau phát biểu hào hứng đó, Buonanotte không có tên trong danh sách của Chelsea đăng ký cho vòng phân hạng Champions League. Sự bất ngờ càng lớn hơn khi Levi Colwill - người được dự báo sẽ phải nghỉ thi đấu gần như cả mùa sau chấn thương dây chằng chéo trước - lại có tên trong danh sách này.

Điều đó khiến Buonanotte bị chế giễu, đồng thời phản ánh sự khắc nghiệt và thay đổi nhanh chóng trong bóng đá đỉnh cao. Tuy nhiên, cơ hội trở lại với Buonanotte khi Essugo gặp chấn thương. Tài năng trẻ 20 tuổi dự kiến phải nghỉ thi đấu ít nhất 12 tuần, mở ra cơ hội cho Buonanotte.