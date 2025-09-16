Đội vô danh muốn gây sốc ở Champions League

Pafos FC, câu lạc bộ chỉ mới thành lập hơn một thập kỷ, đang được kỳ vọng trở thành "ngựa ô" kỳ lạ của Champions League mùa 2025/26.

Pafos FC lần đầu tiên dự Champions League.

Với hành trình đi từ giải hạng Nhất Cyprus đến đấu trường danh giá châu Âu chỉ trong 11 năm, The Times gọi Pafos là câu chuyện cổ tích "nhuốm màu kỳ lạ" của bóng đá thế giới. Trận ra mắt Champions League của họ sẽ diễn ra vào tối 17/9, khi đến làm khách trên sân Olympiacos, gã khổng lồ của bóng đá Hy Lạp.

Pafos FC ra đời năm 2014 qua việc sáp nhập hai câu lạc bộ địa phương: AEP Paphos và AEK Kouklia, với mục tiêu xây dựng một đội bóng chuyên nghiệp đại diện cho thành phố Paphos - địa danh du lịch yên bình ở miền Tây Cyprus.

Ban đầu, Pafos FC vật lộn ở giải hạng Nhất, nhưng nhờ đầu tư chiến lược và cam kết với cộng đồng, CLB nhanh chóng thăng hạng. Đến mùa 2023/24, Pafos FC giành cúp Quốc gia Cyprus lần đầu tiên, mở ra cánh cửa dự cúp châu Âu.

Mùa 2024/25 đánh dấu bước ngoặt: Pafos FC vô địch giải VĐQG (Ngoại hạng Cyprus) lần đầu tiên sau chiến thắng 4-0 trước Aris Limassol ngày 5/5. Giám đốc Điều hành Pafos FC, Charis Theocharous, tin rằng CLB có thể đạt được những đỉnh cao mới: "Mặc dù nhiều người gọi đây là câu chuyện cổ tích, không có gì là ngẫu nhiên. Chúng tôi có thực lực và muốn tạo thêm những cú sốc".

Pafos là một trong 4 tân binh Champions League mùa này.

Việc Pafos FC lọt vào vòng phân hạng Champions League mùa này là một cơn địa chấn. Mùa 2025/26 chứng kiến lần đầu tiên họ dự vòng sơ loại Champions League, chơi ở một sân bóng có sức chứa chưa tới 8000 chỗ ngồi.

Pafos FC cũng là một trong 4 tân binh lần đầu tham dự Champions League mùa này, cùng Kairat Almaty (Kazakhstan), Union Saint-Gilloise (Bỉ) và Bodo/Glimt (Na Uy) - những đội từ các giải nhỏ nhưng đầy tham vọng.

Các CLB này không khác gì "kẻ tý hon" giữa những "gã khổng lồ" còn lại của Champions League. Vì sân nhà quen thuộc Stelios Kyriakides không đủ tiêu chuẩn, Pafos FC phải mượn sân Alphamega (sức chứa 10.830 chỗ) để thi đấu khi bước vào giai đoạn phân hạng.

Đội hình của họ cũng có David Luiz - cựu sao Chelsea và Arsenal, người đã 38 tuổi và sẽ lần đầu thi đấu trở lại Champions League sau 8 năm vắng bóng. Lịch thi đấu của Pafos sẽ đầy thách thức, khi phải gặp Olympiacos, Bayern Munich, Juventus, Villarreal, Slavia Praha, Monaco hay Kairat Almaty.

