Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Arsenal gặp nguy với Rice

  • Thứ hai, 6/10/2025 06:39 (GMT+7)
  • 46 phút trước

HLV Mikel Arteta xác nhận Declan Rice gặp vấn đề ở lưng và cần kiểm tra thêm sau khi tiền vệ này rời sân ở phút 79 trong chiến thắng 2-0 của Arsenal trước West Ham hôm 4/10.

Không chỉ Odegaard, cả tình trạng của Rice cũng không khả quan.

Trên sân Emirates, Rice ghi bàn mở tỷ số cho Arsenal ở phút 38 sau khi tận dụng pha bóng bật ra từ cú sút của Eberechi Eze. Bukayo Saka nhân đôi cách biệt trên chấm 11 m ở hiệp hai, qua đó giúp Arsenal vươn lên ngôi đầu bảng Premier League sau 7 vòng đấu.

Tuy nhiên, Arsenal đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng sau trận. HLV Arteta xác nhận tình trạng của Rice: "Cậu ấy không ổn. Declan xin được rời sân vì đau lưng, điều rất hiếm khi xảy ra. Chúng tôi sẽ phải đánh giá thêm để biết mức độ chấn thương".

Ngoài Rice, Arsenal còn mất đội trưởng Martin Odegaard vì chấn thương đầu gối sau pha va chạm trong hiệp một. Arteta cho biết Odegaard đang đeo nẹp và cảm thấy không thoải mái. Cầu thủ này dính chấn thương dây chằng chéo và nguy cơ nghỉ dài hạn.

Chiến thắng trước West Ham đánh dấu trận thứ 300 của Arteta trên cương vị HLV Arsenal. Dù giành trọn 3 điểm, chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận lo lắng về tình hình lực lượng, đặc biệt khi đội bóng sắp bước vào giai đoạn căng thẳng.

Rice hiện cũng là trụ cột của tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel. Với việc chỉ cần tối đa 5 điểm trong 3 trận còn lại để giành vé dự World Cup 2026, Tuchel nhiều khả năng sẽ cân nhắc để Rice nghỉ ngơi nếu tình hình không khả quan.

Cú sốc với Arsenal

Arsenal đối mặt với cơn bão chấn thương khi Martin Odegaard và Declan Rice cùng gặp vấn đề trong trận thắng 2-0 trước West Ham ở vòng 7 Premier League hôm 4/10.

26:1585 hôm qua

Rice dẫn dắt Arsenal, để lại khoảng trống ám ảnh MU

Declan Rice rực sáng ở Bilbao giúp Arsenal khởi đầu hoàn hảo tại League Phase Champions League, còn Manchester United chỉ biết tiếc nuối vì bỏ lỡ anh vào mùa hè 2023.

12:15 17/9/2025

Arsenal gặp nguy với Odegaard

Tiền vệ đội trưởng của Arsenal gặp phải chấn thương dây chằng chéo sau trận thắng West Ham 2-0 hôm 4/10.

9 giờ trước

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Arsenal gặp nguy với Rice Arsenal Odegaard Rice

    Đọc tiếp

    Ly do Grealish bi gach ten o tuyen Anh hinh anh

    Lý do Grealish bị gạch tên ở tuyển Anh

    45 phút trước 06:40 6/10/2025

    0

    HLV Thomas Tuchel gọi trực tiếp cho Jack Grealish để giải thích lý do gạch tên anh khỏi danh sách 24 cầu thủ Anh chuẩn bị cho loạt trận FIFA Days tháng 10.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý