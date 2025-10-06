Arsenal gặp nguy với Rice

HLV Mikel Arteta xác nhận Declan Rice gặp vấn đề ở lưng và cần kiểm tra thêm sau khi tiền vệ này rời sân ở phút 79 trong chiến thắng 2-0 của Arsenal trước West Ham hôm 4/10.

Không chỉ Odegaard, cả tình trạng của Rice cũng không khả quan.

Trên sân Emirates, Rice ghi bàn mở tỷ số cho Arsenal ở phút 38 sau khi tận dụng pha bóng bật ra từ cú sút của Eberechi Eze. Bukayo Saka nhân đôi cách biệt trên chấm 11 m ở hiệp hai, qua đó giúp Arsenal vươn lên ngôi đầu bảng Premier League sau 7 vòng đấu.

Tuy nhiên, Arsenal đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng sau trận. HLV Arteta xác nhận tình trạng của Rice: "Cậu ấy không ổn. Declan xin được rời sân vì đau lưng, điều rất hiếm khi xảy ra. Chúng tôi sẽ phải đánh giá thêm để biết mức độ chấn thương".

Ngoài Rice, Arsenal còn mất đội trưởng Martin Odegaard vì chấn thương đầu gối sau pha va chạm trong hiệp một. Arteta cho biết Odegaard đang đeo nẹp và cảm thấy không thoải mái. Cầu thủ này dính chấn thương dây chằng chéo và nguy cơ nghỉ dài hạn.

Chiến thắng trước West Ham đánh dấu trận thứ 300 của Arteta trên cương vị HLV Arsenal. Dù giành trọn 3 điểm, chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận lo lắng về tình hình lực lượng, đặc biệt khi đội bóng sắp bước vào giai đoạn căng thẳng.

Rice hiện cũng là trụ cột của tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel. Với việc chỉ cần tối đa 5 điểm trong 3 trận còn lại để giành vé dự World Cup 2026, Tuchel nhiều khả năng sẽ cân nhắc để Rice nghỉ ngơi nếu tình hình không khả quan.