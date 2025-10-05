Cú sốc với Arsenal

Arsenal đối mặt với cơn bão chấn thương khi Martin Odegaard và Declan Rice cùng gặp vấn đề trong trận thắng 2-0 trước West Ham ở vòng 7 Premier League hôm 4/10.

Odegaard phải rời sân sớm vì chấn thương. Ảnh: Reuters.

Chỉ sau 30 phút thi đấu tại Emirates, Odegaard bị đau ở đầu gối trái và phải rời sân sớm, nhường chỗ cho Martin Zubimendi. Trước đó, tuyển thủ Na Uy bày tỏ mong muốn tiếp tục thi đấu sau khi được các bác sĩ chăm sóc trên sân. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, anh không thể di chuyển thoải mái và buộc phải ra nghỉ.

Đây đã là trận thứ ba liên tiếp trên sân nhà tại Premier League mùa này, Odegaard bị thay ra trước giờ nghỉ giữa hiệp - thành tích chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Tình trạng thể lực của Odegaard càng trở nên đáng lo hơn khi anh chỉ chơi được 38 phút trước Leeds United ở trận đấu vào ngày 23/8, và phải rời sân ngay từ phút 18 trong chiến thắng 3-0 trước Nottingham Forest hôm 13/9. Một tuần sau, tuyển thủ Na Uy cũng bỏ lỡ trận hòa 1-1 với Man City vì chấn thương vai.

Không chỉ Odegaard, tiền vệ Declan Rice cũng bị đau ở cuối hiệp hai. Cựu sao West Ham phải rời sân ở phút 78 sau khi được chăm sóc y tế, nhường chỗ cho Mikel Merino. Trước đó, ở phút 38, Rice là người mở tỷ số trận đấu cho Arsenal.

Hiện tại, danh sách chấn thương của “Pháo thủ” đang ngày một dài. Noni Madueke và Kai Havertz vẫn chưa thể trở lại, còn Bukayo Saka và William Saliba cũng bỏ lỡ một số trận đấu do vấn đề thể lực. Bên cạnh đó, trung vệ Piero Hincapie cũng đang ngồi ngoài vì chấn thương háng.

2 bàn thắng trận Arsenal - Man City Đêm 21/9, Arsenal và Man City hòa nhau với tỷ số 1-1 ở vòng 5 Premier League tại sân Emirates.