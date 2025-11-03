Không Haaland, không Man City

Erling Haaland đang gánh Manchester City theo đúng nghĩa đen. Khi phần còn lại của đội bóng chật vật tìm lại phong độ, tiền đạo người Na Uy tiếp tục là lý do duy nhất giữ Man City trong cuộc đua với Arsenal.

Ở tuổi 25, Haaland đang tiến gần tới tầm ảnh hưởng mà Lionel Messi từng có ở Barcelona hay Ronaldo ở Real Madrid. Cũng như hai huyền thoại ấy, anh mang trong mình khả năng duy trì phong độ khủng khiếp và sự ổn định hiếm có. Man City lúc này không đơn thuần là đội bóng của Pep Guardiola nữa, mà là “đội bóng của Haaland”.

Một mình kéo cả tập thể

Trước Bournemouth thuộc vòng 10 Premier League tối 2/11, Haaland ghi hai bàn giúp Man City thắng 3-1 và leo lên vị trí thứ hai, kém Arsenal sáu điểm. Đó không chỉ là ba điểm, mà là minh chứng cho sự phụ thuộc tuyệt đối. Trong 20 bàn thắng của City tại Premier League mùa này, 11 đến từ Haaland. Người ghi bàn nhiều thứ hai cho họ ở giải đấu lại là… Maxime Esteve, hậu vệ Burnley phản lưới nhà hai lần trong trận thua 1-5 tại Etihad.

Điều đó cho thấy Man City đang sống nhờ hơi thở của số 9 người Na Uy. Những cái tên còn lại, Phil Foden, Jeremy Doku, Savinho hay Omar Marmoush, đều chưa để lại dấu ấn. Foden mới ghi 1 bàn, còn Marmoush thì vật lộn với chấn thương. Khi Pep Guardiola thừa nhận “Không có Haaland, mọi chuyện sẽ rất khó khăn”, ông không hề nói quá.

Những năm trước, Pep sở hữu một hệ thống tấn công đa điểm, nơi De Bruyne, Bernardo Silva, Mahrez hay Gundogan có thể thay nhau tỏa sáng. Giờ thì không còn De Bruyne, không còn Gundogan. Cả đội nhìn về một hướng: Haaland.

Hai pha bứt tốc, hai cú dứt điểm lạnh lùng. Tất cả diễn ra nhanh đến mức đối thủ chỉ kịp ngước nhìn. Khi Nico O'Reilly có tình huống tương tự, anh sút trượt. Sự khác biệt giữa cầu thủ giỏi và cầu thủ vĩ đại nằm ở đó: vĩ đại không bỏ lỡ.

Cách Haaland ghi bàn khiến mọi thứ trông dễ dàng, nhưng thực chất đó là đỉnh cao của bản năng và hiệu suất. Anh không chỉ chạy nhanh hơn, mạnh hơn, mà còn đọc tình huống tốt hơn bất kỳ ai. Khi bóng rơi vào vùng cấm, tất cả đều biết chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ không biết làm sao ngăn được nó.

Không chỉ là một cỗ máy săn bàn, Haaland còn là biểu tượng tinh thần. Mỗi bàn thắng của anh như lời nhắc rằng Man City vẫn sống, vẫn sẵn sàng bám đuổi Arsenal, dù đội hình đang thiếu cân bằng nghiêm trọng. Guardiola có thể xoay tua, thay đổi sơ đồ, nhưng không thể thay thế Haaland.

Nỗi lo phía sau ánh hào quang

Vấn đề là: liệu Haaland có thể duy trì tốc độ này suốt mùa giải? Anh đã chơi quá nhiều trận, từ FIFA Club World Cup tới các giải quốc nội và gần như không có kỳ nghỉ đúng nghĩa. Lịch thi đấu dày đặc, cộng thêm lối chơi dựa hoàn toàn vào sức mạnh thể chất, khiến nguy cơ chấn thương luôn rình rập.

Khi Haaland rời sân phút 82 để nghỉ ngơi, đó không chỉ là sự toan tính chiến thuật, mà là biện pháp bảo toàn sinh mạng cho cả mùa giải của Man City. Vì Guardiola hiểu, nếu Haaland gục ngã, cả đội bóng cũng sụp đổ theo.

Không còn De Bruyne để gánh vác, không có “phương án B”. Man City mùa này khác xa những mùa trước, ít sáng tạo hơn, kém đột biến hơn. Foden chưa tìm lại phong độ ghi 19 bàn như mùa 2023/24, trong khi các tân binh như Savinho hay Reijnders vẫn đang hòa nhập. Tất cả đều khiến Haaland trở thành niềm hy vọng duy nhất và nỗi ám ảnh lớn nhất của Pep.

So sánh để thấy, MU của Sir Alex Ferguson từng phụ thuộc vào Van Persie mùa 2012/13, nhưng vẫn có Wayne Rooney và Chicharito chia lửa. Còn Man City hiện tại, mọi con số đều chỉ về một hướng. Haaland ghi bàn, Haaland định đoạt trận đấu, Haaland giữ hy vọng sống cho đội bóng.

Nếu không có anh, Man City có thể chỉ là một đội bóng hạng khá trong cuộc đua này. Nhưng với anh, họ vẫn là nhà vô địch tiềm tàng. Cỗ máy ấy không biết mệt, không biết sợ, và quan trọng nhất không biết dừng lại.

Khi Haaland còn chạy, Man City còn mơ về ngai vàng. Còn khi anh dừng lại, Arsenal có thể thở phào. Bởi ở Premier League lúc này, chỉ có một người đủ sức gánh cả một đế chế - và tên anh là Erling Haaland.