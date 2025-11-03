Arsenal quá đáng sợ

Arsenal đang trải qua giai đoạn phòng ngự ấn tượng chưa từng thấy, với bảy trận giữ sạch lưới liên tiếp trên mọi đấu trường.

Arsenal tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại vòng 10 Premier League khi giành chiến thắng 2-0 trước Burnley ngay trên sân Turf Moor hôm 1/11.

Trận thắng 2-0 trên sân Burnley ở vòng 10 Ngoại hạng Anh giúp Arsenal tái lập kỷ lục bảy trận giữ sạch lưới liên tiếp trên mọi đấu trường của câu lạc bộ, từng được thiết lập vào năm 1987 dưới thời HLV George Graham. Chuỗi thành tích này không chỉ khẳng định sự chắc chắc của hàng thủ Arsenal, mà còn đặt họ vào vị thế ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Premier League mùa giải 2025/26.

Chuỗi bảy trận giữ sạch lưới của Arsenal bao gồm 6 chiến thắng trước Atletico Madrid, Fulham, West Ham United, Olympiacos, Crystal Palace và Brighton, trong tháng 10, và trận thắng Burnley trong tháng 11.

Trước đó, Arsenal đạt sáu trận sạch lưới liên tiếp trong một tháng, thành tích chưa từng có bất kỳ đội bóng hàng đầu Anh nào đạt được, kể cả chính "Pháo thủ" từ thời George Graham, HLV nổi tiếng với lối chơi chắc chắn.

Ở Premier League, hàng thủ Arsenal tiếp tục là bức tường thành kiên cố. Trong bốn trận gần nhất, họ chỉ để đối phương thực hiện đúng một cú sút trúng đích, con số phản ánh sự kiểm soát tuyệt đối dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta.

Arsenal quá toàn diện.

Tổng thể mùa giải, sau 10 trận Premier League, Arsenal chỉ thủng lưới ba bàn, trong đó chỉ một bàn từ tình huống bóng sống, hai bàn còn lại đến từ các tình huống cố định.

David Raya cũng đang trên đường trở thành thủ môn đầu tiên trong lịch sử Premier League giành được danh hiệu Găng tay vàng (Golden Glove) ngay trước tháng 12. Mùa trước, anh cần 13 trận giữ sạch lưới để giành danh hiệu này. Hiện tại, sau 10 trận đấu, Raya có 7 trận không thủng lưới, hiệu suất cực kỳ hiếm ở Premier League.

Nhưng Arsenal không chỉ tỏa sáng ở hàng thủ, hàng công của họ cũng vào loại hay nhất thế giới. Đội bóng của Mikel Arteta hiện dẫn đầu Premier League mùa này về số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương nhiều nhất (320 lần).

Điều đó cho thấy Arsenal vẫn áp đảo đối thủ về thế trận và các pha dàn xếp bóng sống. Họ bị chú ý nhiều hơn đến khía cạnh cố định bởi làm quá tốt khâu này.

Với hàng thủ thép, khả năng kiểm soát trận đấu và hiệu quả tấn công vượt trội, Arsenal đang được giới chuyên môn đánh giá là đội bóng hoàn thiện nhất thế giới vào thời điểm này. Nếu duy trì phong độ, chức vô địch Premier League cho Arsenal hoàn toàn nằm trong tầm tay.