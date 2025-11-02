Arsenal không vô địch lúc này thì khi nào?

22 năm chờ đợi. Ba mùa liên tiếp về nhì. Nhưng lần này, Arsenal mang đến cảm giác khác.

Arsenal đang có phong độ cao.

Không còn mong manh, không còn “đẹp mà thua”. Đội bóng của Mikel Arteta giờ lạnh lùng, thực dụng, và trưởng thành đến mức khiến cả Premier League phải dè chừng.

Chiến thắng 2-0 trước Burnley không chỉ là ba điểm, mà là tuyên bố quyền lực. Đó là trận thắng thứ năm liên tiếp của Arsenal ở Premier League, giúp họ tạo khoảng cách bảy điểm với nhóm bám đuổi. Và quan trọng hơn, nó khẳng định: đội bóng này giờ biết cách thắng mọi kiểu trận đấu.

Trong quá khứ, một chuyến làm khách ở Turf Moor thường là cơn ác mộng. Burnley đá rắn, pressing tàn bạo, và Arsenal luôn bị “bắt nạt” bởi thể lực đối thủ. Nhưng Arteta đã xây dựng một tập thể biết chịu đựng, biết phản đòn, và biết cách thắng ngay cả khi không chơi hay.

Bóng chết - vũ khí của nhà vô địch

Bàn mở tỷ số đến từ một quả phạt góc. Lại là bóng chết. Lại là bài tủ của Arsenal. Đó là bàn thứ tám họ ghi theo cách này trong mùa, nhiều nhất lịch sử Premier League sau 10 vòng. Tổng cộng, 12 trong 18 bàn của Arsenal đến từ những pha cố định, tỷ lệ cao nhất từ trước tới nay.

Điều này không đến từ may mắn. Đằng sau là công trình khoa học của đội ngũ phân tích chiến thuật, với từng pha bóng được tính toán chi tiết. Gabriel, Saliba, Rice, Gyökeres, tất cả đều biết chính xác họ phải xuất hiện ở đâu, vào lúc nào.

Alan Shearer, người vốn khắt khe trong đánh giá, đã phải thừa nhận: “Tôi không thấy điểm yếu nào ở Arsenal. Họ ghi bàn từ bóng chết, nhưng lối chơi của họ còn ấn tượng hơn thế. Tôi thích cách Arteta sử dụng Calafiori và Timber để tạo ra những khoảng trống và cơ hội”.

Arsenal từng là đội mơ mộng, thích “chơi đẹp”. Giờ họ thực dụng, tính toán và tàn nhẫn – phẩm chất của những nhà vô địch thật sự.

Arsenal giờ lạnh lùng, đáng sợ.

Đã bảy trận liên tiếp Arsenal không thủng lưới. David Raya gần như không phải trổ tài – chỉ một lần đối thủ dứt điểm trúng đích trong bốn trận gần nhất. Thống kê ấy nói lên tất cả.

Burnley, đội từng ghi 16 bàn khi thăng hạng, không thể xuyên phá nổi hàng thủ này. Arsenal giờ là khối thép đúng nghĩa: chắc, lì và điềm tĩnh. Gabriel và Saliba không chỉ giỏi phòng ngự mà còn chuyền bóng mở đường tấn công. Rice kiểm soát tuyến giữa như tường thành.

Cựu hậu vệ Man City, Nedum Onuoha, nhận xét: “Cách đây vài năm, Arsenal bị chê là mềm yếu. Giờ họ sẵn sàng chơi tay đôi, sẵn sàng chiến đấu. Nếu cần đá đẹp, họ đá đẹp. Nếu cần đá rắn, họ đá rắn. Đó là sự trưởng thành”.

Một đội bóng muốn vô địch phải biết sống sót trong những trận xấu xí. Arsenal giờ không chỉ đẹp – họ còn biết bẩn đúng lúc.

Đội hình chiều sâu và sự kế thừa thông minh

Mùa hè 2025, Arsenal chi khoảng 250 triệu bảng để bổ sung lực lượng. Con số đó khiến nhiều người nghi ngờ. Nhưng Arteta không mua để gây tiếng vang – ông mua để xây hệ sinh thái.

Jesus và Havertz chấn thương, Ødegaard nghỉ dài hạn, Noni Madueke ngồi ngoài. Nhưng đội vẫn vận hành trơn tru. Arteta đã tạo ra một thứ hiếm có ở Arsenal suốt hai thập kỷ: sự cạnh tranh lành mạnh. Ai cũng có thể thay ai, nhưng không ai dám lơ là. Đó là nền tảng của một tập thể biết cách duy trì phong độ dài hạn.

Onuoha nói: “Độ sâu đội hình này thật sự đáng nể. Người này ngã xuống, người khác bước lên. Không còn chỗ cho sự sụp đổ”.

Arsenal giờ đã khác.

Arteta từng nhận định rằng “thời điểm là tất cả”. Mùa trước, Arsenal chơi xuất sắc nhưng Liverpool và Man City vẫn vượt trội. Giờ thì khác.

Liverpool khởi đầu rực rỡ nhưng rồi thua bốn trận liên tiếp. Man City chập chờn với ba trận thua và một hòa. Trong khi đó, Arsenal thắng năm trận liền, không thủng lưới, và đang chiếm thế thượng phong.

Cựu danh thủ Gary Neville thậm chí khẳng định: “Đây là mùa của Arsenal. Tôi chưa bao giờ chắc chắn như thế, dù còn sớm. Nhưng mọi yếu tố đều ủng hộ họ, từ phong độ, lối chơi đến tâm lý. Nếu không phải bây giờ, thì còn khi nào nữa?”.

Arsenal từng là biểu tượng của cái đẹp, của lối chơi kỹ thuật và thất bại bi kịch. Nhưng đội bóng của Arteta giờ đã khác. Họ lạnh lùng, lì lợm, thực tế. Không cần đá áp đảo, không cần tấn công rực lửa - chỉ cần chiến thắng.

Điều đó không khiến Arsenal bớt hấp dẫn. Trái lại, nó khiến họ đáng sợ hơn bao giờ hết. Bởi trong bóng đá đỉnh cao, vẻ đẹp lớn nhất là chiến thắng.

Arteta từng nói: “Chúng tôi không chạy theo ai. Chúng tôi chạy theo chính mình”. Sau 22 năm, câu nói ấy giờ nghe như lời cảnh báo. Arsenal đã tìm thấy bản sắc, và Premier League biết rằng cơn bão đỏ-trắng này không còn chỉ là giấc mơ.

Arsenal 2025, không chỉ là đội bóng đang dẫn đầu. Đó là đội bóng đã học cách vô địch.