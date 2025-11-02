Kỷ lục 'điên rồ' của Arsenal

Arsenal tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại vòng 10 Premier League khi giành chiến thắng 2-0 trước Burnley ngay trên sân Turf Moor hôm 1/11.

Arsenal tạo kỷ lục mới. Ảnh: Reuters.

Hai pha lập công trong hiệp một của Viktor Gyokeres và Declan Rice giúp “Pháo thủ” dễ dàng giành trọn 3 điểm, đồng thời nối dài chuỗi trận bất bại trên mọi đấu trường lên con số 12.

Với trận thắng này, Arsenal hiện là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất (18 bàn) và để thủng lưới ít nhất (3 bàn) tại Premier League mùa này — một minh chứng rõ rệt cho sự cân bằng giữa công và thủ dưới thời HLV Mikel Arteta.

Đáng chú ý, thống kê cho thấy 10 trong số 18 bàn thắng của Arsenal đến từ các tình huống cố định, cùng với hai bàn khác từ chấm phạt đền. Đây là con số kỷ lục ở Premier League trong những năm gần đây, cho thấy khả năng tận dụng cơ hội từ các pha bóng chết một cách hiệu quả hiếm thấy.

Theo Opta, chiến thắng trước Burnley giúp Arsenal trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Premier League ghi được 8 bàn từ phạt góc chỉ sau 10 vòng đấu. Cả 5 bàn thắng sân khách đầu tiên của đội ở mùa này đều xuất phát từ các tình huống phạt góc.

Chia sẻ sau trận, HLV Mikel Arteta bày tỏ sự hài lòng: “Tôi rất vui. Đây là một nơi cực kỳ khó chơi khi Burnley chỉ thua một trận trong 18 tháng qua, và đó là trước Liverpool bằng quả phạt đền ở phút cuối".

Arsenal sẽ hướng tới việc duy trì phong độ thăng hoa này khi đối đầu Slavia Prague tại Champions League vào ngày 5/11.

