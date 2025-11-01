Arsenal sai lầm khi không chiêu mộ Mbeumo?

Cựu tiền đạo Arsenal, Theo Walcott, cho rằng đội bóng cũ mắc sai lầm lớn khi không chiêu mộ Bryan Mbeumo từ lâu, để ngôi sao này cập bến Manchester United.

Mbeumo đang có khởi đầu mùa giải bùng nổ tại Premier League 2025/26.

Phát biểu trên ITV, Walcott nhấn mạnh cầu thủ chạy cánh người Cameroon “được sinh ra để chơi ở Premier League” và Arsenal từng bỏ lỡ cơ hội vàng chiêu mộ Mbeumo nhiều năm trước. “Tôi nghĩ Mbeumo đã chơi tuyệt vời và cậu ấy là cầu thủ mà Arsenal nên mua từ nhiều năm trước. Họ từng có cơ hội đó trong quá khứ”, Walcott tiết lộ.

"Nếu tôi nhớ không lầm, người đại diện của Mbeumo nhiều lần liên hệ với Arsenal trong quá khứ, nhưng CLB từ chối. Họ hoài nghi về khả năng của cậu ấy", Walcott nói thêm.

"Mbeumo đang chơi cực kỳ xuất sắc. Bạn nhìn những cầu thủ từ ngoài Premier League đến, họ cần thời gian thích nghi. Còn những người như Mbeumo thì sẵn sàng cho Premier League rồi", cựu tiền đạo tuyển Anh kết luận.

Từ đầu mùa, Mbeumo nhanh chóng cho thấy sự khác biệt ở cánh phải Manchester United. Với cú đúp trước Brighton ở vòng 9 Premier League, anh có 5 bàn và 1 kiến tạo trên mọi đấu trường mùa này, dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội. Nếu tính riêng năm 2025 tại Premier League, Mbeumo in dấu giày vào 20 bàn thắng (14 bàn, 6 kiến tạo) - chỉ kém Erling Haaland và Mohamed Salah về hiệu suất.

Điều này không đến từ may mắn. Mbeumo là mẫu cầu thủ “đã qua lửa” Premier League. Sau nhiều mùa chinh chiến cùng Brentford, anh hiểu nhịp độ, hiểu va chạm, hiểu thế nào là sống sót ở giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới. Khi cập bến Old Trafford, Mbeumo không cần thời gian để thích nghi.