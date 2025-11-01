Tuyển Argentina và kế hoạch thay Messi

HLV Lionel Scaloni triệu tập thêm hai cầu thủ trẻ Gianluca Prestianni và Joaquín Panichelli vào danh sách đội tuyển quốc gia Argentina chuẩn bị cho trận đấu với Angola.

Messi đang trong giai đoạn cuối sự nghiệp.

Theo Ole, đây là một phần trong kế hoạch tìm người thay Messi của tuyển Argentina ở thì tương lai. Vào giữa tháng 11, Argentina sẽ đến Luanda thi đấu giao hữu với Angola. HLV Scaloni dự định dùng trận đấu này để thử nghiệm lực lượng mới.

Dù Messi gần như chắc chắn có mặt trong đội hình, nhiều cầu thủ trẻ đang nổi bật như Valentín Barco, Prestianni, Panichelli, Maximo Perrone hay Lautaro Rivero có thể được trao cơ hội khoác áo "Albiceleste". Bên cạnh đó, Nico Paz và Franco Mastantuono cũng được xem là những gương mặt sáng giá cho World Cup 2026.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Nico Paz chuyển mình từ một tài năng trẻ trở thành thành hiện tượng được săn đón của bóng đá châu Âu.

Trong số này, Nico Paz và Franco Mastantuono được kỳ vọng kế thừa áo số 10 Messi để lại tuyển Argentina trong tương lai. Tuy nhiên, Prestianni và Panichelli cũng là hai cái tên sáng giá khác.

Prestianni năm nay mới 19 tuổi, đang là tiền đạo tiềm năng của Benfica. Trong khi đó, Panichelli nổi như cồn tại Ligue 1 trong màu áo Strasbourg. Anh ghi tới 9 bàn chỉ sau 10 trận tại Ligue 1 mùa này, là một trong những tiền đạo có phong độ cao nhất top 5 giải châu Âu tháng 10 vừa qua.

Kế hoạch thử nghiệm các tài năng trẻ của HLV Scaloni diễn ra trong bối cảnh Messi cân nhắc khả năng từ giã tuyển Argentina sau khi World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico kết thúc.

Theo ESPN, những nguồn tin thân cận với Messi tiết lộ khả năng cao Leo từ giã đội tuyển quốc gia sau khi kết thúc vòng chung kết World Cup 2026. Ngay cả khi tiếp tục cống hiến cho "Albiceleste" sau World Cup 2026, thể trạng cũng không cho phép Messi thi đấu liên tục ở ĐTQG.

Messi đánh đầu ghi bàn Sáng 25/10, Lionel Messi mở tỷ số bằng pha đánh đầu giúp Inter Miami dẫn trước Nashville 1-0 thuộc vòng đầu tiên giai đoạn play-off MLS 2025.