Arsenal thắng 9 trận liên tiếp

Đêm 1/11, Arsenal đánh bại Burnley 2-0 ngay tại Turf Moor, qua đó nối dài chuỗi thắng lên con số 9 trên mọi đấu trường và tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu Premier League.

Arsenal tiếp tục bay cao trên BXH Premier League.

Không nghi ngờ gì nữa, "Pháo thủ" lúc này đang vận hành như một cỗ máy vô cảm và chính xác đến đáng sợ. Hai pha lập công của Viktor Gyokeres và Declan Rice không chỉ mang về ba điểm trọn vẹn, mà còn thể hiện thứ bóng đá đậm chất Mikel Arteta.

Trên sân Turf Moor, Arsenal thi đấu kỷ luật, hiệu quả và tận dụng triệt để mọi tình huống cố định. Arsenal mùa này ghi tới 12 bàn từ bóng chết – con số cao nhất giải – và một lần nữa họ khiến người ta phải thán phục.

Phút 14, từ quả phạt góc của Rice, trung vệ Gabriel bật cao đánh đầu trả bóng về giữa, tạo điều kiện để Gyokeres lao vào dứt điểm cận thành mở tỷ số. Tiếng hát "Set piece again, olé olé" (tạm dịch: Lại ghi bàn từ bóng chết, olé olé - PV) vang lên từ khán đài dành cho các CĐV Arsenal, như sự thừa nhận rằng đội bóng của họ biến những pha dàn xếp cố định thành thứ vũ khí nghệ thuật.

Từ đó, trận đấu trở thành màn trình diễn một chiều. Burnley chỉ có một cú sút trúng đích trong cả 90 phút, chỉ biết co cụm phòng ngự trước sức ép nghẹt thở. Thủ thành Dubravka nhiều lần cứu thua trước các pha dứt điểm của Saka và Trossard, nhưng rồi cũng phải bó tay ở bàn thứ hai.

Trớ trêu thay, nó đến từ một quả ném biên của Burnley ở phút 35. Arsenal hóa giải thành công và phản công chớp nhoáng. Leandro Trossard tạo vào để Rice băng lên dứt điểm lạnh lùng ấn định tỷ số 2-0.

Chiến thắng nhẹ nhàng, sạch lưới trận thứ 7 liên tiếp, và không một phút nao núng, đó là hình ảnh của một đội bóng đang trưởng thành để hướng tới ngai vàng Premier League. Với phong độ hiện tại, có lẽ chỉ thời gian mới trả lời được ai đủ sức ngăn cản Arsenal của Arteta.

Sau 10 vòng, Arsenal chiếm đỉnh Premier League với 25 điểm, bỏ cách đội nhì bảng Bournemouth 7 điểm dù thi đấu nhiều hơn 1 trận.