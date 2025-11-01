Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nỗi lo của Arsenal

  Thứ bảy, 1/11/2025 11:00 (GMT+7)
HLV Mikel Arteta cảnh báo tình trạng quá tải lịch thi đấu tại Anh, thừa nhận mọi khả năng đều có thể xảy ra, kể cả việc CLB phải rút lui khỏi một số giải đấu để bảo vệ cầu thủ.

Arsenal trải qua lịch thi đấu dày đặc trong thời gian tới.

Sau khi đánh bại Brighton 2-0 ở Carabao Cup, Arsenal tiếp tục bước vào giai đoạn cực kỳ căng thẳng. "Pháo thủ" sẽ gặp Crystal Palace ở vòng tiếp theo của Carabao Cup, trong khi cả hai đội đều đang phải chia sức cho đấu trường châu Âu.

Theo lịch, Palace chơi 4 trận trong 8 ngày gồm làm khách tại Shelbourne ở Conference League (11/12), gặp Man City tại Premier League (14/12), đấu Arsenal ở Carabao Cup (16 hoặc 17/12), rồi trở lại sân nhà tiếp KuPS (18/12). Mật độ mà Arteta mô tả là phi thực tế và nguy hiểm cho cầu thủ".

Trước chuyến làm khách tới sân Burnley thuộc vòng 10 Premier League tối 1/11, Arteta nhấn mạnh: "Mọi quyết định về lịch thi đấu phải dựa trên hai yếu tố sức khỏe cầu thủ và quyền lợi người hâm mộ. Tất cả yếu tố khác phải đặt sau. Nếu chúng ta quên điều đó, bóng đá sẽ đi sai hướng".

Khi được hỏi liệu đội có thể buộc phải rút khỏi giải đấu vì lịch thi đấu chồng chéo, nhà cầm quân người Tây Ban Nha thẳng thắn đáp: "Tôi hy vọng chúng ta không đi đến mức đó. Nhưng nếu tiếp tục phớt lờ hai nguyên tắc ấy, mọi chuyện đều có thể xảy ra".

Theo thống kê, Arsenal sẽ bước vào chuỗi 13 trận trong 45 ngày từ 23/11 – trung bình chỉ nghỉ 3,5 ngày/trận. Và sau quãng thời gian hành xác này, họ còn bước vào FA Cup, chưa kể khả năng vào bán kết Carabao Cup nếu đánh bại Palace.

Lời cảnh báo của Arteta phản ánh nỗi lo chung của nhiều HLV tại châu Âu khi bóng đá hiện đại ngày càng bị cuốn vào vòng xoáy thương mại, thì thể lực và sức khỏe của cầu thủ dường như trở thành cái giá phải trả cho lịch thi đấu dày đặc.

