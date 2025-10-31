Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Arsenal hiện tại mạnh hơn mùa 2003/04 bất bại?

  • Thứ sáu, 31/10/2025 20:03 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Arsenal đứng trước cơ hội phá vỡ lời nguyền 22 năm không vô địch Premier League ở mùa giải năm nay.

Arsenal đang trình diễn bộ mặt đáng sợ mùa này.

Khi Liverpool sa sút và ManCity không còn giữ được phong độ hủy diệt, đội bóng của Mikel Arteta nổi lên như ứng viên số một cho ngôi vương. Và những con số thống kê khiến cả giới chuyên môn phải sửng sốt. Arsenal hiện thậm chí còn hiệu quả hơn tập thể bất bại huyền thoại năm 2003/04 của Arsene Wenger.

Mùa bất bại ấy, Arsenal thắng 26 trận, hòa 12, ghi 90 điểm và không thua một lần nào - thành tích chưa đội bóng nào tái lập. Nhưng giờ đây, đội hình của Arteta, sau 9 vòng đấu, đang đạt tỷ lệ thắng 78% (so với 68% của mùa 2003/04) và chỉ để lọt lưới trung bình 0,3 bàn/trận, gần như là ít hơn một nửa so với thế hệ Henry, Vieira và Pires (0,7 bàn/trận).

Về mặt phòng ngự, "Pháo thủ" cũng cho thấy độ lỳ lợm đáng nể. Họ chỉ phải đối mặt với 8 cú sút mỗi trận, so với gần 10 ở mùa bất bại. Họ ghi trung bình 1,8 bàn/trận, thấp hơn chút so với 1,9 bàn của 2003/04. Dù vậy, sự cân bằng giữa khâu tấn công và phòng ngự khiến hiệu suất điểm số tương đương mùa giải lịch sử ấy.

Sau 9 vòng, Arsenal đứng đầu Premier League với 22 điểm, bỏ xa Bournemouth 4 điểm, Tottenham 5 điểm và hai đội thành Manchester tới 6 điểm. Nhà đương kim vô địch Liverpool thậm chí rơi xuống phía sau tới 7 điểm sau chuỗi 4 thất bại liên tiếp.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ và sự gắn kết chiến thuật như hiện nay, Arsenal 2025/26 hoàn toàn có thể viết nên một chương mới – không chỉ là tìm lại ánh hào quang xưa, mà còn để chứng minh rằng di sản bất bại có thể được kế thừa và thậm chí vượt qua.

Thảm họa lịch thi đấu đến với Arsenal

Arsenal và Crystal Palace đối mặt với cơn ác mộng lịch thi đấu tại Carabao Cup khi không còn bất kỳ khoảng trống nào trong lịch để tổ chức trận tứ kết giữa hai đội.

14 giờ trước

Tranh cãi về Arsenal

Thủ thành David Raya trải qua tháng 10 nhàn nhã đến mức chính các CĐV Arsenal cũng phải bật cười.

38:2283 hôm qua

Thần đồng Arsenal lại phá kỷ lục

Tiền vệ Max Dowman khiến người hâm mộ Arsenal phát cuồng sau màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng 2-0 trước Brighton tại vòng 4 Carabao Cup rạng sáng 30/10.

39:2319 hôm qua

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

Arsenal hiện tại Arsenal Liverpool Man City

    Đọc tiếp

    Buoc ngoat cho Barcelona hinh anh

    Bước ngoặt cho Barcelona

    16 phút trước 20:37 31/10/2025

    0

    Sau nhiều tháng trì hoãn, Barcelona cuối cùng ấn định ngày "chạy thử" sân Camp Nou mới, đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng trước khi chính thức tái mở cửa sân bóng huyền thoại.

    Man nguoc dong dien ro o cup Nam My hinh anh

    Màn ngược dòng điên rồ ở cúp Nam Mỹ

    17 phút trước 20:36 31/10/2025

    0

    Sáng 31/10, Palmeiras tạo địa chấn tại Copa Libertadores khi ngược dòng thắng 4-0 trước Liga de Quito để giành vé vào chơi trận chung kết toàn Brazil

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý