Arsenal hiện tại mạnh hơn mùa 2003/04 bất bại?

Arsenal đứng trước cơ hội phá vỡ lời nguyền 22 năm không vô địch Premier League ở mùa giải năm nay.

Arsenal đang trình diễn bộ mặt đáng sợ mùa này.

Khi Liverpool sa sút và ManCity không còn giữ được phong độ hủy diệt, đội bóng của Mikel Arteta nổi lên như ứng viên số một cho ngôi vương. Và những con số thống kê khiến cả giới chuyên môn phải sửng sốt. Arsenal hiện thậm chí còn hiệu quả hơn tập thể bất bại huyền thoại năm 2003/04 của Arsene Wenger.

Mùa bất bại ấy, Arsenal thắng 26 trận, hòa 12, ghi 90 điểm và không thua một lần nào - thành tích chưa đội bóng nào tái lập. Nhưng giờ đây, đội hình của Arteta, sau 9 vòng đấu, đang đạt tỷ lệ thắng 78% (so với 68% của mùa 2003/04) và chỉ để lọt lưới trung bình 0,3 bàn/trận, gần như là ít hơn một nửa so với thế hệ Henry, Vieira và Pires (0,7 bàn/trận).

Về mặt phòng ngự, "Pháo thủ" cũng cho thấy độ lỳ lợm đáng nể. Họ chỉ phải đối mặt với 8 cú sút mỗi trận, so với gần 10 ở mùa bất bại. Họ ghi trung bình 1,8 bàn/trận, thấp hơn chút so với 1,9 bàn của 2003/04. Dù vậy, sự cân bằng giữa khâu tấn công và phòng ngự khiến hiệu suất điểm số tương đương mùa giải lịch sử ấy.

Sau 9 vòng, Arsenal đứng đầu Premier League với 22 điểm, bỏ xa Bournemouth 4 điểm, Tottenham 5 điểm và hai đội thành Manchester tới 6 điểm. Nhà đương kim vô địch Liverpool thậm chí rơi xuống phía sau tới 7 điểm sau chuỗi 4 thất bại liên tiếp.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ và sự gắn kết chiến thuật như hiện nay, Arsenal 2025/26 hoàn toàn có thể viết nên một chương mới – không chỉ là tìm lại ánh hào quang xưa, mà còn để chứng minh rằng di sản bất bại có thể được kế thừa và thậm chí vượt qua.