Thần đồng Arsenal lại phá kỷ lục

  • Thứ năm, 30/10/2025 06:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền vệ Max Dowman khiến người hâm mộ Arsenal phát cuồng sau màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng 2-0 trước Brighton tại vòng 4 Carabao Cup rạng sáng 30/10.

Dowman (trái) gây ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Trên sân Emirates, Dowman lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Arsenal ra sân từ đầu trong một trận đấu chính thức, đồng thời cũng là người đầu tiên làm được điều này trước khi bước sang tuổi 16. Màn trình diễn chững chạc và đầy tự tin của anh khiến giới chuyên môn phải kinh ngạc.

Thi đấu ở cánh phải nhưng thường xuyên di chuyển bó vào trung lộ, Dowman thể hiện nền tảng kỹ thuật tốt khi thực hiện tới 5 pha đi bóng thành công - cao nhất trận, đồng thời là người bị phạm lỗi nhiều nhất.

Không ít cổ động viên trên mạng xã hội tỏ ra phấn khích. Một người viết: “Dowman nằm trong top 10 cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới, và dòng tweet này sẽ được nhắc lại khi cậu ấy giành Quả bóng vàng". Người khác khẳng định: “Dowman sẽ trở thành cầu thủ hay nhất lịch sử Arsenal".

HLV Mikel Arteta cũng hết lời khen ngợi cậu học trò nhỏ tuổi: “Nếu nhìn vào hộ chiếu, chúng tôi sẽ không bao giờ cho cậu ấy ra sân. Nhưng nhìn vào những gì Dowman thể hiện trên sân tập, nếu không cho đá thì chúng tôi đúng là mù".

Dowman là phát hiện đáng chú ý của Arsenal, và không ít người tin rằng tài năng trẻ này có thể trở thành ngôi sao lớn tiếp theo được Arteta nhào nặn.

2 bàn thắng trận Arsenal - Man City Đêm 21/9, Arsenal và Man City hòa nhau với tỷ số 1-1 ở vòng 5 Premier League tại sân Emirates.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

