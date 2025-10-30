Arsenal đi vào lịch sử với tháng 10 hoàn hảo

Arsenal viết nên trang sử mới khi trở thành đội bóng đầu tiên ở cấp độ cao nhất bóng đá Anh, giành chiến thắng trong sáu trận đấu thuộc một tháng dương lịch thi đấu, đồng thời không để thủng lưới.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mikel Arteta, Arsenal đang thăng hoa.

Rạng sáng 30/10, ở vòng 4 Carabao Cup, bộ đôi Ethan Nwaneri và Bukayo Saka lần lượt tỏa sáng giúp Arsenal đánh bại Brighton & Hove Albion với tỷ số 2-0, qua đó giành vé đi tiếp.

Với phong độ đang cao cùng ưu thế sân nhà, Arsenal không khó để áp đảo đối thủ dù chỉ tung đội hình với nhiều cầu thủ dự bị. Phút 58, Ethan Nwaneri nhận đường chuyền tinh tế từ Myles Lewis-Skelly trong vòng cấm và tung cú sút quyết đoán, mở tỷ số 1-0 cho thầy trò Mikel Arteta.

Bàn thắng đầu tiên giúp "Pháo thủ" dễ chơi. Phút 76, tài năng trẻ Andre Harriman-Annous thoát xuống đối mặt với thủ thành Jason Steele nhưng không thể dứt điểm thành công.

Dẫu vậy, Bukayo Saka đã có mặt đúng lúc, để dễ dàng đệm bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0. Arsenal kết thúc tháng 10 với phong độ hoàn hảo, toàn thắng 6 trận mà không để thủng lưới bàn nào.

Họ ghi được 12 bàn, thể hiện sức mạnh tấn công và hàng thủ chắc chắn đáng kinh ngạc. Theo thống kê từ Opta, chuỗi trận này giúp Arsenal lập kỷ lục mới ở bóng đá Anh.

Saka tỏa sáng trước Brighton.

Trước mùa này, chưa có đội bóng nào ở cấp độ cao nhất của bóng đá Anh toàn thắng trong một tháng dương lịch, đồng thời không để thủng lưới lần nào.

Thành tích này cũng phản ánh sự tiến bộ vượt bậc của Arsenal trong hai mùa gần đây. Mùa 2023/24, họ kết thúc với số bàn thua thấp nhất giải (29 bàn), và mùa 2024/25 tiếp tục với 34 bàn thua – thấp nhất Premier League.

Mùa này, sau 9 vòng ở Premier League, họ mới để thủng lưới 3 bàn (1 bàn từ bóng sống). Các chuyên gia dự đoán, nếu duy trì phong độ, "Pháo thủ" có thể thiết lập thêm nhiều kỷ lục mới trước khi mùa giải kết thúc vào tháng 5/2026.