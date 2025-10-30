Juventus thay tướng đổi vận

Juventus trở lại mạch thắng với chiến thắng 3-1 trước Udinese tại sân vận động Allianz trong khuôn khổ vòng 9 Serie A.

Federico Gatti có bàn thắng khi anh bật cao đánh đầu từ quả phạt góc.

Rạng sáng 30/10, sau khi Juventus tìm được HLV thay Igor Tudor, và cái tên được chọn là Luciano Spalletti, "Bianconeri" nhập cuộc đầy quyết tâm ngay từ đầu trước Udinese.

Ngay phút 5, Dusan Vlahovic tự mình kiếm về quả phạt đền, sau đó bước lên thực hiện để đưa đội nhà vươn lên dẫn trước. Được cổ vũ bởi bàn thắng sớm, Lois Openda suýt nhân đôi cách biệt chỉ vài phút sau đó, nhưng cú dứt điểm của anh không thể tìm đến khung thành.

Vlahovic và Openda tiếp tục chơi hay, dẫn dắt hàng công Juventus. Dù vậy, ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, Udinese gỡ hòa khi Nicolo Zaniolo dứt điểm thành công trong vòng cấm.

Hiệp hai tiếp tục với nhịp độ tương tự phần lớn hiệp một. Pierre Kalulu, Weston McKennie sau đó Openda lần lượt có cơ hội nhưng thủ môn đội khách trận này chơi quá xuất sắc.

Phải đến phút 67, Juventus mới có bàn thứ hai nhờ công của Federico Gatti, khi anh bật cao trong vòng cấm để đánh đầu từ quả phạt góc, khôi phục lợi thế dẫn bàn cho "Bianconeri".

Đến những phút cuối cùng của trận đấu, Kenan Yildiz bị phạm lỗi trong vòng cấm để mang về quả phạt đền, và anh tự mình bước lên thực hiện thành công. Với chiến thắng 3-1, "Bianconeri" mang về ba điểm quan trọng để hồi sinh sau chuỗi trận đáng quên.

Chiến thắng này đưa Juventus tạm leo lên vị trí thứ 7 trên BXH, với 3 điểm kém top 4.