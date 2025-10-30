Thảm họa Fiorentina

Rạng sáng 30/10, David De Gea cùng đồng đội để thua Inter 0-3 ở vòng 9 Serie A, qua đó nối dài khởi đầu thảm họa ở mùa 2025/26.

De Gea không cứu nổi Fiorentina.

Inter Milan trở lại quỹ đạo chiến thắng và đường đua top 4 Serie A bằng màn trình diễn thuyết phục tại Giuseppe Meazza. Ở chiều ngược lại, Fiorentina vẫn chưa có nổi một chiến thắng sau 9 vòng đã đấu, qua đó chìm sâu ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng.

Đội bóng thành Florence trải qua khởi đầu tệ nhất từ trước đến nay trong một mùa giải Serie A, sau bốn mùa giải liên tiếp kết thúc ở các vị trí tham dự cúp châu Âu.

Trận đấu khởi đầu khá chậm rãi trong điều kiện sân San Siro ẩm ướt. Inter nắm quyền kiểm soát bóng nhưng chủ động giữ nhịp, chờ đợi thời cơ. Phải đến gần nửa giờ đồng hồ, De Gea mới thực sự phải trổ tài, cản phá thành công pha băng lên dứt điểm đầy tốc độ của trung vệ Alessandro Bastoni.

Thủ thành người Tây Ban Nha sau đó còn liên tục làm nản lòng các chân sút Inter, từ cú volley cận thành của Denzel Dumfries đến pha dứt điểm của Yann Bisseck, giúp đội khách giữ vững tỷ số hòa 0-0 đến phút 60.

Tuy nhiên, ngay cả De Gea cũng không thể làm gì trước khoảnh khắc lóe sáng của Hakan Calhanoglu. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ tung cú sút xa như búa bổ từ khoảng cách 30 m, đưa bóng đi chìm vào góc dưới khung thành, mở tỷ số đầy quan trọng cho Inter ở phút 66.

Bàn thắng cởi bỏ gánh nặng tâm lý cho đội chủ nhà. Sự nhẹ nhõm nhanh chóng biến thành sự hưng phấn. Chỉ ít phút sau, Petar Sucic tự mình nhân đôi cách biệt bằng một pha đột phá cá nhân xuất sắc, vượt qua Rolando Mandragora trước khi dứt điểm hiểm hóc, hạ thủ môn.

Mọi hy vọng mong manh của Fiorentina bị dập tắt hoàn toàn vào cuối trận. Mattia Viti phạm lỗi với Ange-Yoan Bonny trong vùng cấm, nhận thẻ vàng thứ hai và chịu phạt đền. Calhanoglu không mắc sai lầm nào trên chấm 11m, ấn định chiến thắng 3-0, giúp Inter bám sát hai đội dẫn đầu là Napoli và Roma.