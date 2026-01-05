Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cú sốc tâm lý của Neymar

  • Thứ hai, 5/1/2026 08:21 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Bố của Neymar, ông Neymar Sr., tiết lộ con trai gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng thời gian qua và từng nghĩ đến chuyện giải nghệ sớm.

Neymar trải qua giai đoạn khó khăn.

Chia sẻ hôm 4/1, ông Neymar Sr. cho biết: "Thằng bé rơi vào trạng thái suy sụp. Người ta nói Neymar sẽ không chơi bóng nữa trong năm nay, và điều đó đánh gục nó hoàn toàn".

Neymar tái hợp Santos với rất nhiều kỳ vọng, nhằm tìm lại thể trạng sung mãn, duy trì nhịp độ thi đấu và chuẩn bị cho mục tiêu dự World Cup 2026. Nhưng hành trình vực dậy của ngôi sao người Brazil trong năm 2025 liên tục bị gián đoạn bởi những chấn thương dai dẳng, thậm chí có thời điểm đẩy anh đến suy nghĩ từ bỏ sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp.

Trong suốt mùa giải 2025, Neymar liên tiếp gặp vấn đề về cơ bắp, khiến anh phải ngồi ngoài hơn 20 trận đấu của Santos. Tuy nhiên, cú sốc lớn nhất đến vào giai đoạn cuối mùa, khi Neymar dính chấn thương sụn chêm đầu gối, buộc anh phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Điều khiến Neymar suy sụp không chỉ là chấn thương, mà còn bởi việc thông tin này bị rò rỉ ra truyền thông trước khi anh được bác sĩ thông báo chính thức. Những tin tức cho rằng Neymar sẽ phải nghỉ thi đấu đến năm 2026 xuất hiện dày đặc, giáng đòn mạnh vào tâm lý vốn mong manh của cựu sao PSG.

Neymar anh 1

Neymar chịu cú sốc tâm lý. Ảnh: Reuters.

Theo bố của Neymar, bản thân ông và ban huấn luyện Santos luôn cố gắng kiểm soát thời lượng thi đấu của Neymar, nhưng đó là điều gần như không thể.

"Nó không biết giữ sức. Nó luôn lùi sâu về sân nhà, đòi nhận bóng, thi đấu với tinh thần quyết liệt. Cách duy nhất để kiểm soát Neymar là không cho nó ra sân", ông chia sẻ.

Trong một cuộc trò chuyện riêng tại nhà, Neymar từng thốt lên với bố mình rằng anh "không chịu nổi nữa", sau đó thậm chí nghi ngờ việc phẫu thuật có còn ý nghĩa hay không. Đó là khoảnh khắc Neymar ở rất gần quyết định khép lại sự nghiệp thi đấu.

Trước tình thế đó, bố của Neymar lựa chọn cách tiếp cận mềm mỏng nhưng đầy quyết đoán, hướng con trai tới mục tiêu cuối cùng là World Cup 2026. Ông nhấn mạnh rằng chỉ còn vài tháng nữa là đến thời điểm quyết định, và Neymar không thể để những tiếng nói tiêu cực từ bên ngoài khiến mình bỏ cuộc. Chính cuộc trò chuyện ấy đã trở thành bước ngoặt.

Bất chấp rủi ro, Neymar quyết định trở lại tập luyện với đầu gối được băng bó kỹ lưỡng. Anh thử sức, chịu đựng cơn đau và dần lấy lại cảm giác bóng. Sự trở lại mang tính đánh cược này sau đó giúp Santos trụ hạng thành công nhờ những màn trình diễn đầy cảm xúc của Neymar.

Duy Luân

