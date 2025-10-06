De Gea không cứu nổi Fiorentina

Fiorentina của David de Gea đang trải qua chuỗi trận thất vọng tại Serie A mùa này.

Đội của De Gea sa sút ở Serie A.

Hôm 5/10, Fiorentina thua 1-2 trước AS Roma, qua đó rơi xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng sau 6 vòng đấu. Đội bóng chỉ hơn nhóm xuống hạng nhờ hiệu số bàn thắng bại và vẫn chưa có nổi một chiến thắng nào từ đầu mùa.

Trái ngược với phong độ bất ổn của tập thể, De Gea vẫn là điểm sáng hiếm hoi của Fiorentina. Sau 6 trận, cựu thủ môn MU có 21 pha cứu thua, để thủng lưới 8 lần và đạt tỷ lệ cứu thua lên tới 72% mỗi trận. Dù vậy, anh vẫn phải nhận trung bình 1,3 bàn thua/trận, theo Sofascore.

Trước chuỗi kết quả nghèo nàn của đội nhà, De Gea đã phải lên tiếng trấn an người hâm mộ: “Chúng tôi hiểu cảm giác thất vọng của các CĐV – mùa giải không diễn ra như những gì mọi người mong đợi. Toàn đội cũng rất chán nản với những gì đã xảy ra, nhưng chúng tôi đang nỗ lực và sẽ trở lại với tinh thần chiến đấu xứng đáng với CLB này”.

Bài đăng của De Gea nhận được nhiều lượt thích, trong đó có cả Bruno Fernandes - đồng đội cũ của anh tại MU. Dưới phần bình luận, các CĐV Fiorentina gửi nhiều lời động viên và bày tỏ sự tin tưởng vào thủ môn người Tây Ban Nha.

Serie A sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho loạt trận quốc tế trong tháng 10. Đây được xem là quãng thời gian quý báu để De Gea và các đồng đội điều chỉnh chiến thuật, giảm áp lực và tìm kiếm chiến thắng đầu tiên khi giải đấu trở lại.

