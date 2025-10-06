Woltemade trở thành nỗi ghen ngược của Bayern Munich

Bayern Munich chê Newcastle “ngốc” khi chi 75 triệu euro cho Nick Woltemade, nhưng chính phản ứng ấy lại phơi bày sự bất an của gã khổng lồ Đức.

Woltemade liên tục ghi bàn cho Newcastle.

Bởi đằng sau vẻ ngoài lý trí của họ là nỗi sợ đang lớn dần: bóng đá Đức không còn kiểm soát được chính những tài năng của mình.

Khi “lý trí Đức” hóa thành sự ghen ngược

Nick Woltemade không phải mẫu cầu thủ tạo tranh cãi. Anh là chàng trai điềm đạm, chăm chỉ, được đồng nghiệp kính trọng và huấn luyện viên tin yêu. Ấy vậy mà khi chuyển sang Newcastle United với giá 75 triệu euro, anh trở thành tâm điểm của cơn giận dữ tại Đức.

Newcastle xem đây là thương vụ chiến lược: họ cần một trung phong vừa cao lớn, vừa kỹ thuật, có thể chơi pressing tầm cao - mẫu cầu thủ phù hợp triết lý của Eddie Howe. Còn Bayern Munich, đội từng cân nhắc trả 60 triệu euro rồi rút lui, lại phản ứng như thể mình vừa thoát một “vụ lừa đảo”.

Cựu đội trưởng Philipp Lahm viết trên Die Zeit rằng đây là “một canh bạc” và nghi ngờ việc Woltemade chưa từng chơi Champions League, chưa trải qua mùa 50 trận. Về lý, Lahm không sai, nhưng giọng điệu của ông lại phảng phất một thứ kiêu hãnh bị tổn thương - giống như người Đức không chấp nhận việc một tài năng nội địa lại chọn con đường ngoài biên giới Bundesliga.

Rồi đến Karl-Heinz Rummenigge, cựu CEO Bayern, đổ thêm dầu vào lửa: “Tôi chúc mừng Stuttgart vì đã tìm được - cho phép tôi dùng dấu ngoặc kép - ‘một kẻ ngốc’ chịu trả ngần ấy tiền. Ở Munich, chúng tôi chắc chắn sẽ không làm thế.”

Từ “idioten” mà Rummenigge dùng có thể dịch nhẹ hơn là “kẻ dại dột”, nhưng thông điệp thì rõ ràng: Bayern muốn khẳng định mình vẫn là tiếng nói của lý trí trong thời đại mà Premier League “vung tiền điên loạn”.

Woltemade nhanh chóng hoà nhập với Premier League.

Vấn đề là, càng cố giữ vẻ điềm tĩnh, Bayern càng lộ ra nỗi bất an sâu kín. Đội bóng từng thống trị thị trường cầu thủ Đức nay đang mất quyền chủ động. Họ từng tự hào “chọn ai thì người đó đến”, nhưng giờ, các ngôi sao trẻ lại chọn Premier League - nơi mức lương, tốc độ, và ánh đèn sân khấu lớn hơn nhiều.

Sự giận dữ nhắm vào Newcastle thực ra chỉ là một cơ chế phòng vệ. Thay vì thừa nhận đã chậm tay, Bayern bẻ lái dư luận: biến sự hụt hẫng thành lời mỉa mai, và tự thuyết phục mình rằng “người khác mới là kẻ dại khờ”.

Bóng đá Đức và nỗi lo bị bỏ lại

Không chỉ Rummenigge hay Lahm, Max Eberl, giám đốc thể thao Bayern, cũng góp giọng. Ông nói: “Tôi không biết đây là bản hợp đồng chiến lược hay là hành động tuyệt vọng sau khi Isak sang Liverpool. Nhưng ở Premier League, những khoản tiền phi lý vẫn sẽ tiếp tục”.

Một câu nói tưởng vô thưởng vô phạt, nhưng ẩn sau đó là sự phòng thủ chính trị. Eberl bị chỉ trích vì để vuột Florian Wirtz, và khi Woltemade cũng ra đi, ông cần chứng minh Bayern “không điên như người Anh”. Ở Đức, nơi các CLB thuộc sở hữu hội viên, mọi lãnh đạo đều phải trả lời trước dư luận. Và cách dễ nhất để tránh bị công kích là chuyển mũi dùi ra bên ngoài.

Bayern Munich đang ghen tị vì không có được chữ ký Woltemade.

Đó là lý do Bayern luôn tự khoác lên mình vỏ bọc “người tỉnh táo giữa cơn điên kim tiền”. Nhưng lần này, lớp vỏ ấy không che nổi vết nứt quyền lực. Bởi thực tế, Bundesliga đang mất dần sức hút. Từ Havertz, Musiala, Wirtz đến Woltemade - những tài năng trẻ Đức giờ không còn xem Munich là đích đến.

Trong bối cảnh đó, mỗi thương vụ “chảy máu tài năng” đều khiến Bayern buộc phải định hình lại câu chuyện: họ không mất người, họ chỉ “chọn không tham gia”. Nhưng sự thật là, họ không còn đủ sức cạnh tranh về tầm ảnh hưởng, tài chính hay tham vọng.

Càng nói về “sự điên rồ của Premier League”, Bayern càng phơi bày sự già nua của chính mình. Cách họ phản ứng với Woltemade giống hệt cách các bậc lão làng nhìn thế hệ mới: khinh thường bề ngoài, nhưng trong lòng đầy lo lắng.

Trong khi đó, ở Newcastle, Woltemade lặng lẽ làm việc và trả lời bằng bàn thắng. Chỉ sau vài trận, anh ghi bốn bàn, hoà nhập hoàn hảo và trở thành điểm sáng mới của Premier League. Tất cả những lời mỉa mai từ Munich bỗng trở nên lạc lõng.

Nếu một ngày không xa Woltemade trở lại đội tuyển Đức trong tư cách ngôi sao Premier League, có lẽ chính Bayern sẽ là người đầu tiên mỉm cười - bởi họ vẫn muốn tin mình đúng. Nhưng khi ấy, cả nước Đức sẽ phải đối diện một sự thật khác: điều khiến họ mất cầu thủ không phải là tiền bạc, mà là niềm tin.

Vụ chuyển nhượng Woltemade không chỉ là câu chuyện của một cầu thủ, mà là biểu tượng cho hai hướng tiến hóa đối lập: Premier League dám mạo hiểm để vươn lên, còn Bundesliga lại khư khư giữ “lý trí” để rồi bị bỏ lại.

Thế nên, mỗi bàn thắng của Woltemade không chỉ mang ba điểm cho Newcastle, mà còn là một lời đáp nhẹ nhàng mà sâu cay gửi về Munich: Đôi khi, kẻ ngốc nhất lại là người sợ thay đổi.