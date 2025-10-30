Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Woltemade làm Isak bẽ mặt

  • Thứ năm, 30/10/2025 05:47 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 30/10, Nick Woltemade ghi bàn giúp Newcastle đánh bại Tottenham 2-0 ở vòng 1/8 League Cup.

Woltemade tỏa sáng trong màu áo Newcastle.

Phút 50 trận đấu trên sân St James' Park, Joe Willock treo bóng từ cánh trái đến. Bất chấp việc thủ môn đội khách lao ra đấm bóng, Woltemade vẫn chọn vị trí chuẩn xác để dứt điểm bằng đầu, nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà Newcastle.

Trên khán đài, nhiều CĐV hô vang tên của tiền đạo trẻ người Đức, đồng thời chế nhạo người cũ Alexander Isak. Woltemade gia nhập đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh với bản lý lịch không mấy ấn tượng. Tuy nhiên, anh đã có 6 bàn thắng ở mọi đấu trường và cho thấy khả năng hòa nhập đáng kinh ngạc với môi trường bóng đá Anh. Trong khi đó, Isak, người từng làm mọi cách để được gia nhập Liverpool, lại đang chật vật với vỏn vẹn 1 bàn.

Trên mạng xã hội, CĐV Newcastle còn chia sẻ bức hình Woltemade xuất hiện bên cạnh dòng khẩu hiệu trên bảng điện tử: "Đầu tư cho điều tốt hơn".

Khoảnh khắc tỏa sáng của tiền đạo sinh năm 2002 cùng bàn thắng của Fabian Schar giúp Newcastle đánh bại Tottenham trên sân nhà. Thầy trò HLV Eddie Howe giành vé vào tứ kết League Cup mùa giải thứ tư liên tiếp, qua đó nuôi hy vọng bảo vệ thành công danh hiệu quốc nội này.

Ở chiều ngược lại, Tottenham dù có sự đầu tư mạnh nhưng gây thất vọng với chỉ 1 chiến thắng trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

