Man City lội ngược dòng ngoạn mục

Rạng sáng 30/10, Man City thắng ngược chủ nhà Swansea 3-1 ở vòng 1/8 League Cup.

Man City thắng nhọc đội hạng Nhất.

Trước đối thủ đang chơi ở giải hạng Nhất, HLV Pep Guardiola cất nhiều trụ cột và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, dự bị.

Với sự cổ vũ của khán giả nhà, Swansea nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo bất ngờ ở phút 12, Goncalo Franco dứt điểm từ ngoài vùng cấm đưa bóng vẽ đường cong rồi nằm gọn trong lưới.

Sau bàn thua, đại diện Ngoại hạng Anh vùng lên mạnh mẽ. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Jeremy Doku mang về bàn gỡ hòa may mắn ở phút 39. Cú sút từ cự ly gần của anh đập một hậu vệ, đổi hướng khiến thủ môn bất lực.

Sang hiệp hai, Man City tấn công dồn dập nhưng phải chờ đến phút 77 mới có thể lần đầu vượt lên dẫn trước. Sau đường chọc khe của Rayan Cherki, Omar Marmoush dứt điểm quyết đoán làm tung nóc lưới đội chủ nhà.

Phút bù giờ 90+3, Cherki ghi bàn ấn định thắng lợi 3-1 cho đội khách, qua đó đánh dấu sự trở lại sau hơn 2 tháng ngồi ngoài vì chấn thương.

Man City tìm lại niềm vui chiến thắng sau trận thua tủi hổ trước Aston Villa. Thầy trò HLV Guardiola giành vé vào tứ kết cúp Liên đoàn, qua đó nuôi hy vọng tìm lại ánh hào quang ở giải đấu họ từng làm nên lịch sử với chức vô địch trong 4 mùa liên tiếp từ 2017/18 đến 2020/21..