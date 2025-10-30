Como thăng hoa

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
  Thứ năm, 30/10/2025
Rạng sáng 30/10, Como duy trì phong độ ấn tượng với chiến thắng 3-1 trước Verona trong khuôn khổ vòng 9 Serie A.

Como đang chơi cực kỳ ấn tượng.

Ba pha lập công của Tasos Douvikas, Stefan Posch và Mergim Vojvoda giúp HLV Cesc Fabregas tiếp tục chuỗi trận ấn tượng. Trước vòng 9, Como đang có chuỗi sáu trận bất bại, bao gồm chiến thắng 2-0 trước Juventus.

Đối thủ của họ, Verona vẫn chưa biết mùi chiến thắng từ đầu mùa. Bởi thế, không khó để hiện tượng của Serie A mùa này chơi áp đảo. Ngay phút 9, Alex Valle tạt bóng từ cánh trái để Tasos Douvikas đánh đầu cận thành mở tỷ số cho chủ nhà.

Verona vùng lên đáp trả với bàn gỡ hòa ở phút 25, khi Serdar tận dụng sai lầm của Maxence Caqueret ngay trong vòng cấm đưa trận đấu về tỷ số hòa 1-1.

Tuy nhiên, với phong độ thăng hoa và lợi thế sân nhà, Como tái lập lợi thế dẫn trước ở phút 62, khi Caqueret treo bóng từ tình huống cố định vào cột xa để hậu vệ Stefan Posch đánh đầu ghi bàn.

Đến phút 90+2, Mergim Vojvoda ấn định chiến thắng 3-1 cho Como. Kết quả này đưa HLV Cesc Fabregas và các học trò leo lên vị trí thứ 5 trên BXH.

Họ thậm chí hiện chỉ kém đội dẫn đầu Napoli 5 điểm, kém top 4 có 2 điểm. Nếu tiếp tục chơi tốt, Como có thể mơ về một mùa giải kỳ diệu. Từ đầu mùa, họ mới chỉ thua đúng 1 trận ở Serie A, thành tích tốt nhất giải (cùng với AC Milan).

