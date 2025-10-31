Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thảm họa lịch thi đấu đến với Arsenal

  • Thứ sáu, 31/10/2025 06:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Arsenal và Crystal Palace đối mặt với cơn ác mộng lịch thi đấu tại Carabao Cup khi không còn bất kỳ khoảng trống nào trong lịch để tổ chức trận tứ kết giữa hai đội.

Palace (phải) có thể trải qua chuỗi thi đấu 4 trận trong 8 ngày.

Theo kế hoạch, các trận tứ kết Carabao Cup diễn ra trong tuần bắt đầu từ ngày 16/12. Nhưng Palace lại có trận gặp KuPS (Phần Lan) tại Europa Conference League ngày 18/12, chỉ 4 ngày sau khi đụng độ Man City ở Premier League.

Lịch thi đấu dày đặc dịp Giáng sinh khiến EFL (Ban tổ chức giải bóng đá Anh) không còn khung thời gian nào hợp lý để tổ chức trận tứ kết tại Emirates trước khi các trận bán kết diễn ra vào giữa tháng 1.

Với Arsenal, hai trận cuối vòng phân hạng Champions League cũng chiếm trọn các buổi giữa tuần trong tháng 12, khiến EFL gần như hết sạch lựa chọn. Tình thế có thể buộc Palace phải hành quân đến sân Emirates vào thứ ba, 16/12 - nghĩa là họ sẽ chơi 3 trận chỉ trong 5 ngày, và 4 trận trong 8 ngày, một lịch trình quá tải đến mức phi lý.

EFL được cho là bắt đầu đàm phán khẩn cấp với hai CLB, cảnh sát và cả Premier League để tìm giải pháp. Lãnh đạo EFL thừa nhận việc ép Palace thi đấu dồn dập như vậy không chỉ ảnh hưởng thể lực cầu thủ mà còn có thể khiến giải đấu bị chỉ trích vì "mất tính công bằng".

Arsenal dự kiến tiếp Wolves tại Premier League vào ngày 13/12, nhưng khả năng dời trận này để nhường chỗ cho Carabao Cup là rất thấp, bởi Arteta cùng ban lãnh đạo Arsenal không hề mặn mà với ý tưởng xáo trộn lịch.

Một phương án khác là hoãn các trận đấu cuối tuần của hai đội - khi Palace gặp Fulham và Arsenal làm khách Aston Villa - để mở lịch giữa tuần cho trận tứ kết. Tuy nhiên, điều này lại đụng chạm tới quyền lợi các nhà đài.

Arsenal giành vé tứ kết sau chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Brighton, trong khi Palace vùi dập Liverpool 3-0 ngay tại Anfield.

Kỷ lục thẻ đỏ của Chelsea

HLV Enzo Maresca tỏ ra xấu hổ trước vấn đề kỷ luật của Chelsea, sau khi đội bóng của ông có chiến thắng 4-3 trước Wolves tại vòng 4 Carabao Cup rạng sáng 30/10.

26:1551 hôm qua

Kết quả bốc thăm tứ kết Carabao Cup

Lễ bốc thăm vòng tứ kết Carabao Cup (Cúp Liên đoàn Anh) mùa giải 2025/26 đã diễn ra ngay sau loạt trận vòng 4, mang đến những cặp đấu hấp dẫn với sự góp mặt của các ông lớn Premier League và một đại diện League One.

27:1596 hôm qua

'Bom tấn' của Liverpool bị phạt tiền

Tiền đạo Hugo Ekitike được cho là bị HLV Arne Slot phạt tiền sau khi dính thẻ đỏ ở trận thắng 2-1 trước Southampton tại vòng 3 Carabao Cup hôm 24/9.

06:51 26/9/2025

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

Lịch thi đấu Arsenal Lịch thi đấu Carabao Cup Arsenal

    Đọc tiếp

    Ly do FIFA chua cong bo an phat Malaysia hinh anh

    Lý do FIFA chưa công bố án phạt Malaysia

    12 phút trước 08:40 31/10/2025

    0

    FIFA khả năng đưa ra phán quyết đối với bóng đá Malaysia trong hôm nay (31/10) để không ảnh hưởng đến lịch trình thi đấu và công tác chuẩn bị của AFC.

    Tiet lo bat ngo ve Bruno Fernandes hinh anh

    Tiết lộ bất ngờ về Bruno Fernandes

    60 phút trước 07:52 31/10/2025

    0

    Nguồn tin thân MU tiết lộ tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes đã kèm cặp Matheus Cunha, giúp tân binh người Brazil thích nghi và tỏa sáng trong màu áo MU.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý