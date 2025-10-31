Thảm họa lịch thi đấu đến với Arsenal

Arsenal và Crystal Palace đối mặt với cơn ác mộng lịch thi đấu tại Carabao Cup khi không còn bất kỳ khoảng trống nào trong lịch để tổ chức trận tứ kết giữa hai đội.

Palace (phải) có thể trải qua chuỗi thi đấu 4 trận trong 8 ngày.

Theo kế hoạch, các trận tứ kết Carabao Cup diễn ra trong tuần bắt đầu từ ngày 16/12. Nhưng Palace lại có trận gặp KuPS (Phần Lan) tại Europa Conference League ngày 18/12, chỉ 4 ngày sau khi đụng độ Man City ở Premier League.

Lịch thi đấu dày đặc dịp Giáng sinh khiến EFL (Ban tổ chức giải bóng đá Anh) không còn khung thời gian nào hợp lý để tổ chức trận tứ kết tại Emirates trước khi các trận bán kết diễn ra vào giữa tháng 1.

Với Arsenal, hai trận cuối vòng phân hạng Champions League cũng chiếm trọn các buổi giữa tuần trong tháng 12, khiến EFL gần như hết sạch lựa chọn. Tình thế có thể buộc Palace phải hành quân đến sân Emirates vào thứ ba, 16/12 - nghĩa là họ sẽ chơi 3 trận chỉ trong 5 ngày, và 4 trận trong 8 ngày, một lịch trình quá tải đến mức phi lý.

EFL được cho là bắt đầu đàm phán khẩn cấp với hai CLB, cảnh sát và cả Premier League để tìm giải pháp. Lãnh đạo EFL thừa nhận việc ép Palace thi đấu dồn dập như vậy không chỉ ảnh hưởng thể lực cầu thủ mà còn có thể khiến giải đấu bị chỉ trích vì "mất tính công bằng".

Arsenal dự kiến tiếp Wolves tại Premier League vào ngày 13/12, nhưng khả năng dời trận này để nhường chỗ cho Carabao Cup là rất thấp, bởi Arteta cùng ban lãnh đạo Arsenal không hề mặn mà với ý tưởng xáo trộn lịch.

Một phương án khác là hoãn các trận đấu cuối tuần của hai đội - khi Palace gặp Fulham và Arsenal làm khách Aston Villa - để mở lịch giữa tuần cho trận tứ kết. Tuy nhiên, điều này lại đụng chạm tới quyền lợi các nhà đài.

Arsenal giành vé tứ kết sau chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Brighton, trong khi Palace vùi dập Liverpool 3-0 ngay tại Anfield.