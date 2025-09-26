'Bom tấn' của Liverpool bị phạt tiền

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiền đạo Hugo Ekitike được cho là bị HLV Arne Slot phạt tiền sau khi dính thẻ đỏ ở trận thắng 2-1 trước Southampton tại vòng 3 Carabao Cup hôm 24/9.

Theo báo chí Anh, HLV Slot quyết định phạt Ekitike hai tuần lương vì hành động được xem là “ngu ngốc và không cần thiết”. Mức phạt này vào khoảng 500.000 bảng. Đây được coi là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc cho tân binh vừa gia nhập đội với mức phí 82 triệu bảng.

Hôm 24/9, Ekitike nhận thẻ vàng chỉ 8 phút sau khi vào sân từ ghế dự bị. Sau đó, anh trở thành người hùng với bàn thắng quyết định cho Liverpool. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp lại quá phấn khích và quyết định cởi áo ăn mừng trong sự cuồng nhiệt của khán giả Anfield, qua đó phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu.

Điều này đồng nghĩa với việc Ekitike sẽ vắng mặt trong trận đấu quan trọng gặp Crystal Palace – đội bóng đang bất bại tại Premier League – vào ngày 27/9.

Bản thân Ekitike cũng lên tiếng xin lỗi trên mạng xã hội: “Cảm xúc lấn át tôi trong khoảnh khắc đó. Tôi xin lỗi các CĐV và toàn đội. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người”.

Ekitike nhanh chóng hòa nhập ở Liverpool khi có 5 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này. Việc tân binh người Pháp phải vắng mặt ở trận gặp Crystal Palace là thiệt thòi lớn với Liverpool.

