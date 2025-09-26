MU rao bán 4 cầu thủ để nổ 'bom tấn' Baleba

MU đang lên kế hoạch táo bạo trên thị trường chuyển nhượng mùa đông để sở hữu tiền vệ phòng ngự Carlos Baleba của Brighton.

MU chưa từ bỏ cơ hội đón Baleba.

Mùa hè vừa qua, MU chi hơn 200 triệu bảng để mang về 5 tân binh, chủ yếu để cải thiện sức mạnh hàng công. "Quỷ đỏ" không thể đạt được thỏa thuận với Brighton về trường hợp của Baleba, khi đội bóng này khẳng định không bán ngôi sao người Cameroon.

Theo The Sun, MU dự định trở lại bàn đàm phán vào tháng 1/2026. Để có đủ ngân sách, ban lãnh đạo sẽ thanh lý những Casemiro, Jadon Sancho, Tyrell Malacia và thủ môn Tom Heaton.

Nếu Baleba cập bến Old Trafford, gần như Casemiro sẽ phải rời đi. Tiền vệ người Brazil đang nhận mức lương 300.000 bảng/tuần và hợp đồng sẽ hết hạn cuối mùa này. Casemiro sẽ được tự do đàm phán với đội mới vào tháng 1/2026.

Sancho cũng nằm trong danh sách phải đi. Gia nhập MU năm 2021 với mức phí 73 triệu bảng, cầu thủ người Anh chưa bao giờ chứng tỏ được giá trị. Hiện anh đang thi đấu cho Aston Villa theo dạng cho mượn.

Malacia, thành viên cuối cùng trong nhóm cầu thủ bị loại khỏi kế hoạch của HLV Ruben Amorim, tiếp tục bị rao bán vào tháng 1/2026. Trường hợp tương tự cũng xảy ra với Tom Heaton, khi thủ môn 39 tuổi chủ yếu đóng vai trò dự bị.

Nếu thương vụ Baleba thành công, đây hứa hẹn sẽ sự bổ sung đáng giá cho tuyến giữa MU trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

2 bàn thắng giúp MU hạ Chelsea Đêm 20/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro.