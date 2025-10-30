Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao Premier League

Kết quả bốc thăm tứ kết Carabao Cup

  • Thứ năm, 30/10/2025 06:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lễ bốc thăm vòng tứ kết Carabao Cup (Cúp Liên đoàn Anh) mùa giải 2025/26 đã diễn ra ngay sau loạt trận vòng 4, mang đến những cặp đấu hấp dẫn với sự góp mặt của các ông lớn Premier League và một đại diện League One.

Cardiff City góp mặt ở tứ kết Carabao Cup.

Kết quả bốc thăm chính thức bao gồm Arsenal sẽ đụng Crystal Palace, đội vừa loại Liverpool và đang có phong độ cực kỳ ấn tượng mùa này. Trong khi đó, Manchester City cũng chạm trán đối thủ khó chịu Brentford.

Newcastle United sẽ đối đầu Fulham, Chelsea dễ thở nhất khi chỉ phải gặp đại diện Championship là Cardiff City. Các trận đấu tứ kết được dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 12, theo thể thức loại trực tiếp một trận.

Hai ứng viên vô địch là Arsenal và Manchester City nắm lợi thế lớn khi được chơi trên sân nhà của mình ở tứ kết. Newcastle United cũng được chơi tại St James Park khi đối đầu Fulham.

Với việc vòng tứ kết Carabao Cup năm nay không còn sự hiện diện của Liverpool, Manchester United hay Tottenham – những đội bóng đã bị loại trước đó – mở ra cơ hội cho Manchester City và đặc biệt là Arsenal giải cơn khát danh hiệu.

Trận chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 1/3/2026 tại sân Wembley. Ở vòng 4, bất ngờ lớn nhất là việc Liverpool thua Crystal Palace 0-3 ngay trên sân nhà. Đại diện từ League One (giải hạng Hai nước Anh), Cardiff City cũng đang có hành trình kỳ diệu mùa này. Nhưng với việc đối đầu Chelsea, Cardiff City sẽ gặp khó. Điểm tựa cho họ là việc được chơi trên sân nhà.

Arsenal đi vào lịch sử với tháng 10 hoàn hảo

Arsenal viết nên trang sử mới khi trở thành đội bóng đầu tiên ở cấp độ cao nhất bóng đá Anh, giành chiến thắng trong sáu trận đấu thuộc một tháng dương lịch thi đấu, đồng thời không để thủng lưới.

2 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Cardiff City Cardiff Carabao Cup

  • Cardiff

    Cardiff

    Cardiff City Football Club là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của xứ Wales có trụ sở tại Cardiff, Wales. Được thành lập từ năm 1899, câu lạc bộ giành được danh hiệu vô địch hạng nhất trong mùa giải năm 2013 và được thăng hạng lên giải đấu cao nhất lần đầu tiên trong 51 năm qua.

    • Thành lập: 1899
    • Biệt danh: The Bluebirds
    • Sân vận động: Cardiff City, Cardiff

Đọc tiếp

Ky luc the do cua Chelsea hinh anh

Kỷ lục thẻ đỏ của Chelsea

1 giờ trước 07:01 30/10/2025

0

HLV Enzo Maresca tỏ ra xấu hổ trước vấn đề kỷ luật của Chelsea, sau khi đội bóng của ông có chiến thắng 4-3 trước Wolves tại vòng 4 Carabao Cup rạng sáng 30/10.

Carvajal 'theo doi' Yamal sau El Clasico hinh anh

Carvajal 'theo dõi' Yamal sau El Clasico

1 giờ trước 06:59 30/10/2025

0

Hậu vệ Dani Carvajal vừa gây chú ý khi bất ngờ theo dõi Lamine Yamal trên mạng xã hội Instagram, chỉ vài ngày sau cuộc khẩu chiến giữa hai người ở trận El Clasico.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý