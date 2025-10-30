Kết quả bốc thăm tứ kết Carabao Cup

Lễ bốc thăm vòng tứ kết Carabao Cup (Cúp Liên đoàn Anh) mùa giải 2025/26 đã diễn ra ngay sau loạt trận vòng 4, mang đến những cặp đấu hấp dẫn với sự góp mặt của các ông lớn Premier League và một đại diện League One.

Cardiff City góp mặt ở tứ kết Carabao Cup.

Kết quả bốc thăm chính thức bao gồm Arsenal sẽ đụng Crystal Palace, đội vừa loại Liverpool và đang có phong độ cực kỳ ấn tượng mùa này. Trong khi đó, Manchester City cũng chạm trán đối thủ khó chịu Brentford.

Newcastle United sẽ đối đầu Fulham, Chelsea dễ thở nhất khi chỉ phải gặp đại diện Championship là Cardiff City. Các trận đấu tứ kết được dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 12, theo thể thức loại trực tiếp một trận.

Hai ứng viên vô địch là Arsenal và Manchester City nắm lợi thế lớn khi được chơi trên sân nhà của mình ở tứ kết. Newcastle United cũng được chơi tại St James Park khi đối đầu Fulham.

Với việc vòng tứ kết Carabao Cup năm nay không còn sự hiện diện của Liverpool, Manchester United hay Tottenham – những đội bóng đã bị loại trước đó – mở ra cơ hội cho Manchester City và đặc biệt là Arsenal giải cơn khát danh hiệu.

Trận chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 1/3/2026 tại sân Wembley. Ở vòng 4, bất ngờ lớn nhất là việc Liverpool thua Crystal Palace 0-3 ngay trên sân nhà. Đại diện từ League One (giải hạng Hai nước Anh), Cardiff City cũng đang có hành trình kỳ diệu mùa này. Nhưng với việc đối đầu Chelsea, Cardiff City sẽ gặp khó. Điểm tựa cho họ là việc được chơi trên sân nhà.