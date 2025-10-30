Kỷ lục thẻ đỏ của Chelsea

HLV Enzo Maresca tỏ ra xấu hổ trước vấn đề kỷ luật của Chelsea, sau khi đội bóng của ông có chiến thắng 4-3 trước Wolves tại vòng 4 Carabao Cup rạng sáng 30/10.

Liam Delap là cầu thủ Chelsea mới nhất dính thẻ đỏ. Ảnh: Reuters.

Dù “The Blues” giành vé đi tiếp, chiếc thẻ đỏ của tiền đạo Liam Delap khiến Maresca không hài lòng. Tân binh 21 tuổi chỉ vào sân trong hiệp hai nhưng nhanh chóng bị truất quyền thi đấu sau khi nhận hai thẻ vàng trong vòng bảy phút.

Phát biểu sau trận, HLV người Italy tức giận: “Chúng tôi phải nhận một chiếc thẻ đỏ rất ngu ngốc và xứng đáng. Những tình huống như vậy hoàn toàn có thể tránh được. Khi bị đuổi khỏi sân như hôm nay, đó là điều thật đáng xấu hổ. Tôi đã nhắc Liam nhiều lần phải bình tĩnh, nhưng cậu ấy dường như chỉ chơi cho riêng mình và không chịu lắng nghe".

Tính đến nay, Chelsea phải nhận 6 thẻ đỏ chỉ trong 9 trận gần nhất - con số đáng báo động và là kỷ lục của một CLB Premier League khi mùa giải chưa bước sang tháng 11.

Delap gia nhập Chelsea từ Ipswich vào mùa hè vừa qua với mức phí 30 triệu bảng, được kỳ vọng sẽ trở thành một phần trong kế hoạch trẻ hóa đội hình của Maresca. Tuy nhiên, phong độ thất thường cùng chiếc thẻ đỏ tai hại khiến tiền đạo người Anh đang đối mặt với làn sóng chỉ trích.

Chiến thắng trước Wolves rạng sáng 30/10 giúp Chelsea tạm thời giải tỏa áp lực, nhưng HLV Maresca hiểu rằng vấn đề kỷ luật cần được chấn chỉnh nếu “The Blues” muốn hướng tới mục tiêu dài hạn ở mùa giải năm nay.

