Liverpool ra phán quyết cho tương lai HLV Slot

Ban lãnh đạo Liverpool vẫn đặt trọn niềm tin vào HLV Arne Slot bất chấp đội đang rơi vào cuộc khủng hoảng phong độ.

Slot vẫn được đảm bảo tương lai tại Anfield. Ảnh: Reuters.

Sau thất bại 0-3 trước Crystal Palace tại vòng 4 League Cup rạng sáng 30/10, tương lai của HLV Arne Slot trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Tuy nhiên, theo nhà báo Fabrizio Romano, ban lãnh đạo Liverpool vẫn hoàn toàn tin tưởng vào chiến lược gia người Hà Lan.

“Đội ngũ lãnh đạo Liverpool thực sự tin rằng Arne Slot là người phù hợp nhất để dẫn dắt đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Dù khởi đầu mùa giải không tốt, họ tin rằng mọi thứ sẽ sớm ổn định khi các tân binh hòa nhập và tinh thần toàn đội được cải thiện”, Romano chia sẻ trên trang cá nhân.

Ở trận đấu với Crystal Palace, HLV Slot tung ra đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và dự bị, trong đó có hai gương mặt lần đầu ra mắt đội một là thủ môn Freddie Woodman và tiền vệ Kieran Morrison. Đây là lý do khiến “The Kop” gặp nhiều khó khăn trước một Palace chơi chặt chẽ và tận dụng tốt cơ hội.

Đáng chú ý, đây cũng là trận thua thứ 3 của Liverpool trước Crystal Palace trong mùa này, sau trận tranh Community Shield và một trận ở Premier League. Trong 7 trận gần nhất, thầy trò HLV Slot để thua tới 6 lần. Chiến thắng duy nhất của họ trong chuỗi trận thất vọng này là trước Eintracht Frankfurt tại Champions League.

Việc bị loại khỏi League Cup, cộng thêm việc tụt lại phía sau Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League, khiến HLV Arne Slot chịu áp lực lớn từ dư luận.

Tất cả bàn thắng trận Liverpool 1-2 MU Đêm 19/10, MU xuất sắc đả bại Liverpool 2-1 ngay tại Anfield thuộc vòng 8 Premier League 2025/26.