Leverkusen ngược dòng không tưởng

Rạng sáng 30/10, Bayer Leverkusen hạ gục Paderborn 4-2 sau 120 phút nghẹt thở thuộc vòng 2 Cúp Quốc gia Đức.

Bayer Leverkusen trải qua 120 phút điên rồ trước Paderborn.

Một trận đấu mà mọi kịch bản điên rồ nhất đều xảy ra trên sân Home Deluxe Arena. Đó là thẻ đỏ, những bàn thắng phút cuối, ngược dòng rồi lại ngược dòng - và khép lại bằng cú đấm quyết định ở phút 120+2.

Thế trận tưởng chừng dễ dàng cho Leverkusen khi Felix Gotze của Paderborn bị truất quyền thi đấu ở phút 58. Ngay sau đó, Grimaldo đá phạt hiểm hóc mở tỷ số 1-0 cho đội khách. Tuy nhiên đúng phút 90, Stefano Marino bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1, kéo trận đấu vào hiệp phụ trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Cơn ác mộng chưa dừng lại. Phút 96, Sven Michel đưa Paderborn chỉ còn 10 người vượt lên dẫn 2-1. Leverkusen đứng trước nguy cơ bị loại, nhưng bản lĩnh của một đội bóng lớn đã cứu họ. Phút bù giờ hiệp phụ thứ nhất (105+1), Jarell Quansah kịp đánh đầu san bằng tỷ số 2-2, mở ra hy vọng cho cuộc lội ngược dòng.

Và rồi định mệnh gọi tên Ibrahim Maza. Cầu thủ vào sân thay người tung cú sút lạnh lùng ở phút 120+2, đưa Leverkusen vượt lên 3-2 trong khoảnh khắc cả sân đã nghĩ đến loạt luân lưu. Chỉ hai phút sau, Aleix Garcia tận dụng khoảng trống để ấn định chiến thắng 4-2, chấm dứt mọi nỗ lực quật khởi của Paderborn.

Chiến thắng đưa Leverkusen vào vòng 3, cho thấy sức sống mãnh liệt của họ dưới thời Kasper Hjulmand. Khi bị dồn đến giới hạn, đội bóng vùng Rhine biết cách kiểm soát cảm xúc, tận dụng lợi thế hơn người và khai thác chiều sâu đội hình để ngược dòng thành công.