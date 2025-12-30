Lối thoát cho Rashford

Tương lai của Marcus Rashford tiếp tục gây bàn tán sau khi Barcelona dự kiến không kích hoạt điều khoản mua đứt vào cuối mùa giải này.

Rashford có thể tiếp tục ở lại La Liga chơi bóng. Ảnh: Reuters.

Theo Fichajes, Atletico Madrid lập tức vào cuộc với tham vọng chiêu mộ Rashford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới, với mức phí được khoảng 30 triệu euro.

Ban lãnh đạo đội bóng thủ đô Tây Ban Nha đánh giá cao tốc độ, sức mạnh và kinh nghiệm thi đấu của Rashford, những yếu tố được cho là rất phù hợp với triết lý bóng đá của HLV Diego Simeone. Atletico tin rằng tiền đạo người Anh có thể bổ sung sự đa dạng cho hàng công, đồng thời tạo ra khác biệt ở nhiều vị trí trên mặt trận tấn công.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Barcelona quyết định không mua đứt Rashford do cân nhắc chiến lược tài chính dài hạn. Dù tiền đạo 28 tuổi để lại những dấu ấn tích cực trong thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại Camp Nou, đội bóng xứ Catalonia vẫn ưu tiên những mục tiêu khác phù hợp hơn với định hướng tương lai.

Về phía MU, HLV Ruben Amorim cũng không xem Rashford là một phần trong kế hoạch lâu dài. “Quỷ đỏ” sẵn sàng để cầu thủ trưởng thành từ lò Carrington ra đi nhằm bổ sung ngân sách cho các thương vụ mới. MU cho rằng mức giá 30 triệu euro là hợp lý với một cầu thủ giàu kinh nghiệm ở đẳng cấp cao như Rashford.

Từ đầu mùa giải 2025/26, Rashford đã ra sân 24 trận trên mọi đấu trường, ghi 7 bàn thắng và đóng góp 11 pha kiến tạo trong màu áo Barcelona.

Siêu phẩm giúp MU hạ Newcastle Rạng sáng 27/12, Patrick Dorgu thực hiện cú volley một chạm đẹp mắt giúp MU thắng Newcastle 1-0 ở vòng 18 Premier League.