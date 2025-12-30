Chiến thắng của Pogba khiến dư luận dậy sóng

Lễ trao giải Globe Soccer Awards 2025 tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi khi hạng mục “Màn tái xuất đáng nhớ nhất năm” được trao cho Paul Pogba.

Pogba được vinh danh.

Quyết định này vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ giới chuyên môn, trong đó nổi bật là phát ngôn gay gắt của cựu danh thủ Pháp Jimmy Cabot.

Trên truyền thông, Cabot tỏ ra bức xúc khi đặt câu hỏi về tính hợp lý của giải thưởng. Theo cựu danh thủ này, việc Pogba từng bị treo giò vì doping nhưng vẫn được vinh danh là điều “khó chấp nhận”, đi ngược lại tinh thần thể thao.

“Pogba bị treo giò vì doping mà họ lại trao cúp cho anh ta sao?”, Cabot thẳng thắn nêu quan điểm.

Cựu cầu thủ người Pháp cho rằng ban tổ chức Globe Soccer Awards bỏ qua những câu chuyện truyền cảm hứng thực sự của bóng đá Pháp và châu Âu trong năm qua. Ông dẫn chứng trường hợp của Matthieu Udol, cầu thủ từng 4 lần đứt dây chằng chéo trước, chấn thương vốn được xem là “án tử” đối với nhiều sự nghiệp cầu thủ.

Bất chấp nghịch cảnh, Udol vẫn kiên trì tập luyện, hồi phục và trở lại đội hình chính của Lens tại Ligue 1 trước kỳ nghỉ đông. Với Cabot, đó mới là hình mẫu tiêu biểu cho một màn tái xuất phi thường.

Chiến thắng của Pogba bị cho là chưa thuyết phục. Ảnh: Reuters.

Chưa dừng lại ở đó, Cabot còn nhắc đến Nabil Bentaleb, người từng bị ngừng tim và phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài. Tưởng chừng sự nghiệp khép lại, nhưng tiền vệ này vẫn vượt qua ranh giới sinh tử để tái xuất sân cỏ, thậm chí ghi bàn thắng mang tính quyết định cho Lille.

Trong khi đó, Pogba mới chỉ trở lại thi đấu sau án treo giò dài hạn vì doping, với những đóng góp còn khá hạn chế trong màu áo Monaco. Dù vậy, việc tiền vệ này được xướng tên trong cuộc bình chọn khiến dư luận bức xúc, đồng thời làm dấy lên nhiều nghi ngờ về tính công bằng và tiêu chí đánh giá của Globe Soccer Awards.

