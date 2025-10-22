Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
15 phút hỗn loạn trong chiến thắng của PSG

  Thứ tư, 22/10/2025 10:45 (GMT+7)
Trọng tài người Tây Ban Nha, Jesus Gil Manzano, gây tranh cãi trong trận thắng 7-2 của PSG trước Bayer Leverkusen ở lượt 3 vòng bảng Champions League rạng sáng 22/10.

PSG thắng đậm Leverkusen. Ảnh: Reuters.

Chỉ trong vỏn vẹn 15 phút, từ phút 23 đến phút 37, ông Manzano rút ra hai thẻ đỏ trực tiếp cho Robert Andrich (Leverkusen) và Illya Zabarnyi (Leverkusen), đồng thời thổi hai quả phạt đền, khiến trận cầu trên sân BayArena trở nên hỗn loạn và căng thẳng.

Tình huống đầu tiên diễn ra ở phút 23, khi trọng tài Manzano cho Leverkusen hưởng phạt đền sau tình huống trung vệ Zabarnyi để tay chạm bóng trong vùng cấm. Tuy nhiên, hậu vệ Alejandro Grimaldo lại sút bóng dội cột dọc và lỡ cơ hội san bằng tỷ số.

Đến phút 33, tranh cãi bùng nổ khi trọng tài người Tây Ban Nha rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu đội trưởng Andrich của Leverkusen. Ban đầu, ông chỉ định phạt thẻ vàng cho pha va chạm với Desire Doue. Nhưng sau khi tham khảo VAR, ông Manzano đổi quyết định và cho rằng cầu thủ người Đức cố tình thúc cùi chỏ vào mặt đối thủ.

PSG anh 1

Trọng tài Manzano có nhiều quyết định gây tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 4 phút sau, trọng tài người Tây Ban Nha phạt thẻ vàng thứ hai cho trung vệ Zabarnyi, đồng thời cho Leverkusen hưởng thêm một quả phạt đền. Từ chấm 11 m, Aleix Garcia không mắc sai lầm để gỡ hòa 1-1 cho Leverkusen.

Đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp trong vòng 1 tuần qua, trọng tài Manzano trở thành tâm điểm tranh cãi. Hôm 18/10, ông cũng gây chú ý khi truất quyền chỉ đạo của HLV Hansi Flick trong trận Barcelona thắng Girona 2-1 tại La Liga.

Liên tiếp những quyết định mạnh tay của vị vua áo đen người Tây Ban Nha đang khiến giới truyền thông và người hâm mộ đặt câu hỏi về cách điều hành của UEFA, đặc biệt trong những trận cầu căng thẳng tại Champions League.

